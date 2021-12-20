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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211220/pakistandan-harekete-gecilmezse-afganistanda-ekonomik-cokus-yasanabilir-uyarisi-1051921975.html
Pakistan'dan 'harekete geçilmezse Afganistan'da ekonomik çöküş yaşanabilir' uyarısı
Pakistan'dan 'harekete geçilmezse Afganistan'da ekonomik çöküş yaşanabilir' uyarısı
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Eğer harekete geçmezsek Afganistan'da ekonomik bir çöküşün gerçekleşebileceği hissediliyor" dedi. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T05:48+0300
2021-12-20T05:49+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
pakistan
ekonomi
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Şah Mahmud Kureyşi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı'nın ardından, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile ortak basın toplantısı düzenledi.Kureyşi, Kabil'deki yetkililerle ilgili farklı düşüncelere sahip olunabileceğini ancak 38 milyon Afgan halkına odaklanılması gerektiğini ifade ederek, "Eğer harekete geçmezsek Afganistan'da ekonomik bir çöküşün gerçekleşebileceği hissediliyor" diye konuştu.Afganistan'da işlerin yanlış gitmesi halinde komşu ülkeler ve dünyanın diğer bölgelerinin bunun sonucundan etkilenebileceği konusunda uyarıda bulunan Kureyşi, Afgan halkına yardımın ortak bir sorumluluk olduğunu ve Pakistan'ın, bu ülkenin insani ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayacağını vurguladı.Kureyşi, İİT toplantısı kapsamında ABD ile Afgan makamlarının bir araya geldiğini anımsatarak, bunun çok önemli olduğuna işaret etti.ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West'in Taliban ile ilişki kurmak için açık yetkiyle geldiğine dikkati çeken Kureyşi, West'in Afganistan halkının acılarını hafifletmek için yardıma hazır olduklarını ve insani yardımın koşulsuz yapılacağını söylediğini aktardı.Kureyşi, uluslararası finans kurumlarında Afganistan için kullanılabilecek 1,2 milyar doların bulunduğunu, bu ülkedeki bankacılık kanallarının açılmasıyla yurt dışında yaşayan Afganların akrabalarına para gönderebileceklerini söyledi.Toplantının, Afganistan konusunda farklı taraflar arasındaki güven açığını kapatmada önemli bir rol oynayacağına işaret eden Kureyşi, yeni toplantıların yapılacağının sinyalini verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211214/afgan-merkez-bankasi-dolar-karsisinda-hizla-deger-kaybeden-afganiyi-korumak-icin-harekete-gecti-1051759294.html
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abd, afganistan, pakistan, ekonomi

Pakistan'dan 'harekete geçilmezse Afganistan'da ekonomik çöküş yaşanabilir' uyarısı

05:48 20.12.2021 (güncellendi: 05:49 20.12.2021)
© AFP 2021 / JAVED TANVEERAfganistan
Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / JAVED TANVEER
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Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Eğer harekete geçmezsek Afganistan'da ekonomik bir çöküşün gerçekleşebileceği hissediliyor" dedi.
Şah Mahmud Kureyşi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı'nın ardından, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Kureyşi, Kabil'deki yetkililerle ilgili farklı düşüncelere sahip olunabileceğini ancak 38 milyon Afgan halkına odaklanılması gerektiğini ifade ederek, "Eğer harekete geçmezsek Afganistan'da ekonomik bir çöküşün gerçekleşebileceği hissediliyor" diye konuştu.
Afganistan'da işlerin yanlış gitmesi halinde komşu ülkeler ve dünyanın diğer bölgelerinin bunun sonucundan etkilenebileceği konusunda uyarıda bulunan Kureyşi, Afgan halkına yardımın ortak bir sorumluluk olduğunu ve Pakistan'ın, bu ülkenin insani ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayacağını vurguladı.
Kureyşi, İİT toplantısı kapsamında ABD ile Afgan makamlarının bir araya geldiğini anımsatarak, bunun çok önemli olduğuna işaret etti.
Afgani - Afganistan milli para birimi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan Merkez Bankası, dolar karşısında hızla eriyen Afgani'yi korumak için harekete geçti
14 Aralık, 16:50
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West'in Taliban ile ilişki kurmak için açık yetkiyle geldiğine dikkati çeken Kureyşi, West'in Afganistan halkının acılarını hafifletmek için yardıma hazır olduklarını ve insani yardımın koşulsuz yapılacağını söylediğini aktardı.
Kureyşi, uluslararası finans kurumlarında Afganistan için kullanılabilecek 1,2 milyar doların bulunduğunu, bu ülkedeki bankacılık kanallarının açılmasıyla yurt dışında yaşayan Afganların akrabalarına para gönderebileceklerini söyledi.
Toplantının, Afganistan konusunda farklı taraflar arasındaki güven açığını kapatmada önemli bir rol oynayacağına işaret eden Kureyşi, yeni toplantıların yapılacağının sinyalini verdi.
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