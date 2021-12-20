https://tr.sputniknews.com/20211220/pfizer-biontech-avrupa-birligine-200-milyon-doz-daha-asi-verecek-1051954837.html

Pfizer-BioNTech, Avrupa Birliği'ne 200 milyon doz daha aşı verecek

Pfizer-BioNTech, Avrupa Birliği'ne 200 milyon doz daha aşı verecek

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından, AB'nin 200 milyon doz daha satın aldığı... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T22:52+0300

2021-12-20T22:52+0300

2021-12-20T22:53+0300

koronavirüs

avrupa birliği

pfizer

biontech

koronavirüs aşısı

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Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla 2022 için dağıtılması kararlaştırılan 450 milyon dozun üzerine AB'ye 200 milyon doz daha aşı tedarik edileceği belirtildi.Böylece şirketler, 2022'de AB'ye 650 milyon dozdan fazla aşı sağlamış olacak.Avrupa Komisyonu, Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla geliştirilen koronavirüs aşısından, mayısta 2022-2023 için 900 milyon doz sipariş vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20211220/ugur-sahin-ucuncu-dozda-koruma-yuzde-70-ama-pandemiyi-bitirmek-icin-sadece-asi-yeterli-degil-1051943166.html

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avrupa birliği, pfizer, biontech , koronavirüs aşısı