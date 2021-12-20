https://tr.sputniknews.com/20211220/pg-kanserojen-madde-nedeniyle-bazi-urunlerini-geri-cagirdi-1051927754.html

P&G kanserojen madde nedeniyle bazı ürünlerini geri çağırdı

P&G kanserojen madde nedeniyle bazı ürünlerini geri çağırdı

P&G, Pantene ve Herbal Essences markalarına ait bazı kuru şampuan ve saç kremlerini geri çağırdı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T11:12+0300

2021-12-20T11:12+0300

2021-12-20T11:12+0300

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abd

kanserojen

pantene

p&g

herbal essences

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P&G kansere neden olan bir kimyasalın bulunması nedeniyle Pantene ve Herbal Essences markalarından satılan bazı kuru şampuan spreyleri ve saç kremlerini geri çağırdığını açıkladı. Habertürk'ün aktardığına göre geri çağırma, tümü çevrimiçi olarak ve ABD'deki mağazalarda satılan Pantene, Aussie, Herbal Essences, Hair Food ve Waterless'ın ürünlerini etkiliyor. Procter & Gamble yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuz durum raporu almadığını duyurdu. Çevre Koruma Ajansına göre benzene maruz kalmak ciltte, gözlerde ve üst solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Ciddi durumlarda ise maruziyet birden fazla kanser türüne yol açabilir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun raporlanmadığını vurgulayan şirketin hisseleri açıklamanın ardından yüzde 1.1 düştü.

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abd, kanserojen, pantene, p&g, herbal essences