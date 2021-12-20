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Putin, 2021 yılında Rusya'da önlenen terör saldırılarının sayısını açıkladı
Putin, 2021 yılında Rusya'da önlenen terör saldırılarının sayısını açıkladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2021 yılının başından bu yana ülke çapında 32'si terör saldırısı olmak üzere 61 terör suçunun önlendiğini açıkladı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T14:34+0300
2021-12-20T14:46+0300
dünya
rusya
vladimir putin
terör
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Güvenlik Kurumları Çalışanları Günü vesilesiyle Zvezda televizyonuna demeç veren Putin, güvenlik çalışanlarının ülkenin korunmasına yaptığı katkılardan övgüyle söz etti.Putin, "Geride kalan 11 yılda 200'den fazla terör saldırısının önüne geçildi. Aynı dönemde işlenen terör suçlarının sayısı ciddi oranda azaldı. Bu tür suçların büyük bölümü hazırlık aşamasında bastırılıyor. Bu yılın ilk 11 ayında, koordineli çalışmalarınız sayesinde 32'si terör saldırısı olmak üzere 61 terör suçu engellendi. Bu iyi bir sonuç ancak daha birçok sorunumuz var" dedi.Aktif ve etkili şekilde çalışmaya devam etmenin önem taşıdığını kaydeden Putin, "Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nin koordinasyonunda uluslararası terör gruplarının hücreleri yok edilmeli, onların irtibat kurduğu kişiler tespit edilip önlenmeli, üye yapıcılar ve elebaşları bastırılmalıdır. Diğer başlıca görevlerin arasında karşı istihbarat ve yolsuzlukla mücadele çalışmalarında saldırı taktiklerin sürdürülmesi, devlet sınırlarının güvenilir bir şekilde korunmasının sağlanması yer alıyor" ifadelerini kullandı.Rus lider, "Bugün, zorlu uluslararası durum, modern meydan okumaların ve risklerin doğası ve ölçeği, istihbarat servislerinin çalışmalarına, en başta ana, öncelikli göreviniz olan terörle sert ve tavizsiz mücadeleye olan talebi artırıyor" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211217/moskovada-universite-ogrencilerini-orgut-saflarina-cekmeye-calisan-bir-isidli-yakalandi-1051861294.html
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rusya, vladimir putin, terör

Putin, 2021 yılında Rusya'da önlenen terör saldırılarının sayısını açıkladı

14:34 20.12.2021 (güncellendi: 14:46 20.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© Sputnik
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Zvezda
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2021 yılının başından bu yana ülke çapında 32'si terör saldırısı olmak üzere 61 terör suçunun önlendiğini açıkladı.
Güvenlik Kurumları Çalışanları Günü vesilesiyle Zvezda televizyonuna demeç veren Putin, güvenlik çalışanlarının ülkenin korunmasına yaptığı katkılardan övgüyle söz etti.
Putin, "Geride kalan 11 yılda 200'den fazla terör saldırısının önüne geçildi. Aynı dönemde işlenen terör suçlarının sayısı ciddi oranda azaldı. Bu tür suçların büyük bölümü hazırlık aşamasında bastırılıyor. Bu yılın ilk 11 ayında, koordineli çalışmalarınız sayesinde 32'si terör saldırısı olmak üzere 61 terör suçu engellendi. Bu iyi bir sonuç ancak daha birçok sorunumuz var" dedi.
Aktif ve etkili şekilde çalışmaya devam etmenin önem taşıdığını kaydeden Putin, "Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nin koordinasyonunda uluslararası terör gruplarının hücreleri yok edilmeli, onların irtibat kurduğu kişiler tespit edilip önlenmeli, üye yapıcılar ve elebaşları bastırılmalıdır. Diğer başlıca görevlerin arasında karşı istihbarat ve yolsuzlukla mücadele çalışmalarında saldırı taktiklerin sürdürülmesi, devlet sınırlarının güvenilir bir şekilde korunmasının sağlanması yer alıyor" ifadelerini kullandı.
Rus lider, "Bugün, zorlu uluslararası durum, modern meydan okumaların ve risklerin doğası ve ölçeği, istihbarat servislerinin çalışmalarına, en başta ana, öncelikli göreviniz olan terörle sert ve tavizsiz mücadeleye olan talebi artırıyor" diye ekledi.
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