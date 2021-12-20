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https://tr.sputniknews.com/20211220/rai-tayfununun-vurdugu-filipinlerde-olu-sayisi-169a-yukseldi-1051918754.html
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 169'a yükseldi
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 169'a yükseldi
Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette ölenlerin sayısı 169'a çıktı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T00:20+0300
2021-12-20T00:20+0300
dünya
filipinler
tayfun
ölü sayısı
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BBC'nin haberine göre, hızı saatte 195 kilometreyi bulan tayfun, birçok bölgede elektrik kesintisi ve ciddi yıkıma sebep oldu.Ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerinde etkili olan tayfunun neden olduğu sel, şiddetli fırtına ve yıkımlarda, çoğu Cebu ve Bohol'da olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 169'a yükselirken, kayıp 50 kişi aranıyor.Bohol Valisi Arthur Yap, vilayet idari sınırları içerisindeki belediye başkanlarına acil yardım çalışmalarına destek olmaları ve halkın gıda, su gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaları talimatı verdi.Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve fırtına, birçok köyde ağaçların devrilmesine, su baskınlarına, evlerin ve yolların zarar görmesine neden oldu.Afetten yaklaşık 780 bin kişinin etkilendiği ve 300 bin köylünün tahliye edilerek güvenli bölgelere sığındığı kaydedildi.Filipinler ordusu, acil yardım ve arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye asker sevk etti.Bölgede incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu.Ülkede, her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun gerçekleşiyor.Ülkeyi vuran en ölümcül tayfun olarak bilinen Haiyan nedeniyle 2013'te 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211216/filipinlerde-rai-tayfunu-karaya-cikti-77-binden-fazla-kisi-tahliye-edildi-1051824260.html
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filipinler, tayfun, ölü sayısı

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 169'a yükseldi

00:20 20.12.2021
© REUTERS / MARCO J. DAGASUHANFilipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette ölenlerin sayısı 169'a çıktı.
Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette ölenlerin sayısı 169'a çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / MARCO J. DAGASUHAN
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Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette ölenlerin sayısı 169'a çıktı.
BBC'nin haberine göre, hızı saatte 195 kilometreyi bulan tayfun, birçok bölgede elektrik kesintisi ve ciddi yıkıma sebep oldu.
Ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerinde etkili olan tayfunun neden olduğu sel, şiddetli fırtına ve yıkımlarda, çoğu Cebu ve Bohol'da olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 169'a yükselirken, kayıp 50 kişi aranıyor.
Bohol Valisi Arthur Yap, vilayet idari sınırları içerisindeki belediye başkanlarına acil yardım çalışmalarına destek olmaları ve halkın gıda, su gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaları talimatı verdi.
Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve fırtına, birçok köyde ağaçların devrilmesine, su baskınlarına, evlerin ve yolların zarar görmesine neden oldu.
Afetten yaklaşık 780 bin kişinin etkilendiği ve 300 bin köylünün tahliye edilerek güvenli bölgelere sığındığı kaydedildi.
Filipinler ordusu, acil yardım ve arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye asker sevk etti.
Bölgede incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu.
Ülkede, her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun gerçekleşiyor.
Ülkeyi vuran en ölümcül tayfun olarak bilinen Haiyan nedeniyle 2013'te 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.
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