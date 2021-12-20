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Rekabet Kurulu'ndan maya üretim ve dağıtımında fiyat belirleme iddiasına soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan maya üretim ve dağıtımında fiyat belirleme iddiasına soruşturma
Rekabet Kurulu, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açtı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T13:21+0300
2021-12-20T13:28+0300
maya
ekonomi
ekmek
zam
soruşturma
fiyat
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Maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları yönündeki iddialara yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 25.11.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
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maya, ekmek, zam, soruşturma, fiyat

Rekabet Kurulu'ndan maya üretim ve dağıtımında fiyat belirleme iddiasına soruşturma

13:21 20.12.2021 (güncellendi: 13:28 20.12.2021)
© hjschneiderEkmek maya hamur
Ekmek maya hamur - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© hjschneider
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Rekabet Kurulu, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açtı.
Maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları yönündeki iddialara yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 25.11.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz."
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
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