https://tr.sputniknews.com/20211220/rekabet-kurulundan-maya-uretim-ve-dagitiminda-fiyat-belirleme-iddiasina-sorusturma-1051933835.html

Rekabet Kurulu'ndan maya üretim ve dağıtımında fiyat belirleme iddiasına soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan maya üretim ve dağıtımında fiyat belirleme iddiasına soruşturma

Rekabet Kurulu, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açtı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T13:21+0300

2021-12-20T13:21+0300

2021-12-20T13:28+0300

maya

ekonomi

ekmek

zam

soruşturma

fiyat

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Maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları yönündeki iddialara yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 25.11.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

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maya, ekmek, zam, soruşturma, fiyat