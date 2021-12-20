https://tr.sputniknews.com/20211220/rennes-macinda-sahaya-cikmayan-tottenham-hukmen-maglup-sayilarak-avrupaya-veda-etti--1051941396.html

Rennes maçında sahaya çıkmayan Tottenham, hükmen mağlup sayılarak Avrupa’ya veda etti

Rennes maçında sahaya çıkmayan Tottenham, hükmen mağlup sayılarak Avrupa’ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında oynanması planlanan ancak artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Tottenham-Rennes maçı için karar verildi... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T16:18+0300

2021-12-20T16:18+0300

2021-12-20T16:18+0300

spor

uefa

tottenham hotspur futbol takımı

karar

maç

mağlup

tottenham

uefa avrupa konferans ligi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051941369_19:0:641:350_1920x0_80_0_0_5e107f808e6e4b9a6ef7e4d2a1b01914.jpg

9 Aralık 2021'de UEFA Konferans Ligi G Grubu 6. maçında sahasında Rennes'i ağırlayacak olan Tottenham, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle sahaya çıkamamış, UEFA tarafından maç ertelenmişti.Maç ile ilgili bugün toplanan UEFA yönetimi, Rennes karşısına çıkamayan Tottenham'ın hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Tottenham bu karar sonrası UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.Avrupa Ligi G grubunda Rennes 14, Vitesse 10 puanla bir üst tura yükselme başarısı gösterirken, Tottenham grubu 7 puanla 3. sırada tamamladı. Böylece UEFA Konferans Ligi play-off turunda Rapid Wien’in rakibi Vitesse oldu.

https://tr.sputniknews.com/20211209/uefa-avrupa-liginde-tottenham-rennes-maci-kovid-19-vakalari-nedeniyle-ertelendi-1051589730.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uefa, tottenham hotspur futbol takımı, karar, maç, mağlup, tottenham, uefa avrupa konferans ligi