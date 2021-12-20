https://tr.sputniknews.com/20211220/rennes-macinda-sahaya-cikmayan-tottenham-hukmen-maglup-sayilarak-avrupaya-veda-etti--1051941396.html
Rennes maçında sahaya çıkmayan Tottenham, hükmen mağlup sayılarak Avrupa’ya veda etti
Rennes maçında sahaya çıkmayan Tottenham, hükmen mağlup sayılarak Avrupa’ya veda etti
UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında oynanması planlanan ancak artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Tottenham-Rennes maçı için karar verildi... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T16:18+0300
2021-12-20T16:18+0300
2021-12-20T16:18+0300
spor
uefa
tottenham hotspur futbol takımı
karar
maç
mağlup
tottenham
uefa avrupa konferans ligi
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9 Aralık 2021'de UEFA Konferans Ligi G Grubu 6. maçında sahasında Rennes'i ağırlayacak olan Tottenham, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle sahaya çıkamamış, UEFA tarafından maç ertelenmişti.Maç ile ilgili bugün toplanan UEFA yönetimi, Rennes karşısına çıkamayan Tottenham'ın hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Tottenham bu karar sonrası UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.Avrupa Ligi G grubunda Rennes 14, Vitesse 10 puanla bir üst tura yükselme başarısı gösterirken, Tottenham grubu 7 puanla 3. sırada tamamladı. Böylece UEFA Konferans Ligi play-off turunda Rapid Wien’in rakibi Vitesse oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211209/uefa-avrupa-liginde-tottenham-rennes-maci-kovid-19-vakalari-nedeniyle-ertelendi-1051589730.html
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uefa, tottenham hotspur futbol takımı, karar, maç, mağlup, tottenham, uefa avrupa konferans ligi
Rennes maçında sahaya çıkmayan Tottenham, hükmen mağlup sayılarak Avrupa’ya veda etti
UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında oynanması planlanan ancak artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Tottenham-Rennes maçı için karar verildi. Tottenham, hükmen mağlup sayıldı.
9 Aralık 2021'de UEFA Konferans Ligi G Grubu 6. maçında sahasında Rennes'i ağırlayacak olan Tottenham, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle sahaya çıkamamış, UEFA tarafından maç ertelenmişti.
Maç ile ilgili bugün toplanan UEFA yönetimi, Rennes karşısına çıkamayan Tottenham'ın hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Tottenham bu karar sonrası UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.
Avrupa Ligi G grubunda Rennes 14, Vitesse 10 puanla bir üst tura yükselme başarısı gösterirken, Tottenham grubu 7 puanla 3. sırada tamamladı. Böylece UEFA Konferans Ligi play-off turunda Rapid Wien’in rakibi Vitesse oldu.