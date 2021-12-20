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https://tr.sputniknews.com/20211220/rossiya-segodnya-genel-muduru-kiselev-kirmizi-cizgiler-gecilirse-rusya-guc-kullanmaya-hazir-1051948810.html
Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Kırmızı çizgiler geçilirse Rusya güç kullanmaya hazır
Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Kırmızı çizgiler geçilirse Rusya güç kullanmaya hazır
Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Batı'nın kırmızı çizgileri geçmesi halinde Rusya'nın güç... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T19:38+0300
2021-12-20T19:38+0300
dünya
rusya
dmitriy kiselev
rossia segodnya
kırmızı çizgi
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BBC'ye demeç veren Kiselev, Rusya'nın kırmızı çizgilerini korumak için güç kullanmaya hazır olup olmadığı sorusu karşısında "Yüzde yüz. Zira bu, Rusya için ölüm kalım meselesi" yanıtını verdi.Batılı ülkelere 'Rusya'yı uçuş süresinin dört dakika olduğu bir konuma getirmeyin' çağrısı yaparak Rusya sınırları yakınına nükleer silah sistemleri konuşlandırılmaması gerektiğini kaydeden Kiselev, "Rusya'yla yan yana olmak diğer ülkeler için faydalı veya faydasız olabilir, ancak bu bir tarihi gerçeklik ve değişmeyecek. Aynı şekilde ABD'yle yan yana olmanın Meksika için fayda sağladığını veya sağlamadığını da söyleyebiliriz. Fakat her şeye rağmen Rusya'nın çıkarlarının gözetilmesi iyi olurdu" ifadelerini kullandı.Rusya'nın Batı'ya tehdit oluşturmamasını teklif ettiğini belirten Kiselev, "Aksi takdirde her şey radyoaktif küle dönüşecek" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20200115/rossiya-segodnya-genel-muduru-kiselev-yeni-hukumet-cesur-olmali-1041016037.html
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rusya, dmitriy kiselev, rossia segodnya, kırmızı çizgi

Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Kırmızı çizgiler geçilirse Rusya güç kullanmaya hazır

19:38 20.12.2021
© Sputnik / Maksim BlinovMoskova'da Uluslararası Medya Forumu
Moskova'da Uluslararası Medya Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Maksim Blinov
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Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Batı'nın kırmızı çizgileri geçmesi halinde Rusya'nın güç kullanmaya hazır olduğunu söyledi.
BBC'ye demeç veren Kiselev, Rusya'nın kırmızı çizgilerini korumak için güç kullanmaya hazır olup olmadığı sorusu karşısında "Yüzde yüz. Zira bu, Rusya için ölüm kalım meselesi" yanıtını verdi.

Batılı ülkelere 'Rusya'yı uçuş süresinin dört dakika olduğu bir konuma getirmeyin' çağrısı yaparak Rusya sınırları yakınına nükleer silah sistemleri konuşlandırılmaması gerektiğini kaydeden Kiselev, "Rusya'yla yan yana olmak diğer ülkeler için faydalı veya faydasız olabilir, ancak bu bir tarihi gerçeklik ve değişmeyecek. Aynı şekilde ABD'yle yan yana olmanın Meksika için fayda sağladığını veya sağlamadığını da söyleyebiliriz. Fakat her şeye rağmen Rusya'nın çıkarlarının gözetilmesi iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Batı'ya tehdit oluşturmamasını teklif ettiğini belirten Kiselev, "Aksi takdirde her şey radyoaktif küle dönüşecek" diye ekledi.
Rusya Bugün Genel Müdürü Dmitriy Kiselev - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2020
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