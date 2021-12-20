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Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Kırmızı çizgiler geçilirse Rusya güç kullanmaya hazır
© Sputnik / Maksim BlinovMoskova'da Uluslararası Medya Forumu
© Sputnik / Maksim Blinov
Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Batı'nın kırmızı çizgileri geçmesi halinde Rusya'nın güç kullanmaya hazır olduğunu söyledi.
BBC'ye demeç veren Kiselev, Rusya'nın kırmızı çizgilerini korumak için güç kullanmaya hazır olup olmadığı sorusu karşısında "Yüzde yüz. Zira bu, Rusya için ölüm kalım meselesi" yanıtını verdi.
Batılı ülkelere 'Rusya'yı uçuş süresinin dört dakika olduğu bir konuma getirmeyin' çağrısı yaparak Rusya sınırları yakınına nükleer silah sistemleri konuşlandırılmaması gerektiğini kaydeden Kiselev, "Rusya'yla yan yana olmak diğer ülkeler için faydalı veya faydasız olabilir, ancak bu bir tarihi gerçeklik ve değişmeyecek. Aynı şekilde ABD'yle yan yana olmanın Meksika için fayda sağladığını veya sağlamadığını da söyleyebiliriz. Fakat her şeye rağmen Rusya'nın çıkarlarının gözetilmesi iyi olurdu" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Batı'ya tehdit oluşturmamasını teklif ettiğini belirten Kiselev, "Aksi takdirde her şey radyoaktif küle dönüşecek" diye ekledi.
Batılı ülkelere 'Rusya'yı uçuş süresinin dört dakika olduğu bir konuma getirmeyin' çağrısı yaparak Rusya sınırları yakınına nükleer silah sistemleri konuşlandırılmaması gerektiğini kaydeden Kiselev, "Rusya'yla yan yana olmak diğer ülkeler için faydalı veya faydasız olabilir, ancak bu bir tarihi gerçeklik ve değişmeyecek. Aynı şekilde ABD'yle yan yana olmanın Meksika için fayda sağladığını veya sağlamadığını da söyleyebiliriz. Fakat her şeye rağmen Rusya'nın çıkarlarının gözetilmesi iyi olurdu" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Batı'ya tehdit oluşturmamasını teklif ettiğini belirten Kiselev, "Aksi takdirde her şey radyoaktif küle dönüşecek" diye ekledi.
15 Ocak 2020, 20:31