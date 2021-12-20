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Ruslar tarafından verilen ifadeler, MH17 uçağıyla ilgili davaya eklendi
Ruslar tarafından verilen ifadeler, MH17 uçağıyla ilgili davaya eklendi
Hollandalı Savcı Theis Berger, Ukrayna'nın Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağının düşürülmesi hakkında Ruslar tarafından verilen ifadelerin dava dosyasına... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T17:22+0300
2021-12-20T17:22+0300
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uçak kazası
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mh17
uydu
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2014 yılında düşürülen MH17'ye ilişkin dava bugün Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da görülmeye devam edildi.Oturum sırasında konuşan Berger, "Mahkemenin ve savunmanın farklı bakış açılarını görmeleri için Ruslar tarafından verilen ifadeler dava dosyasına eklendi. Bunu yaparak dengeli bir dosya oluşturmak istedik" dedi.Bu arada Berger, MH17 uçağının milislerin kontrolündeki Pervomayskiy köyünden atılan Buk füzesiyle vurulduğunun öngörüldüğü versiyonda ısrarını sürdürdü.Berger, "Birkaç senaryoyu soruşturduk. Gerçeğe en yakın senaryo, uçağın milislerin kontrolündeki Pervomayskiy köyünden atılan Buk füzesiyle vurulması oldu. Bu görüşümüz değişmedi. Dört zanlı, savaş uçağını veya yolcu uçağını hedef alıp almadıklarına bağlı olmaksızın cinayet suçlularıdır" ifadelerini kullandı.Rusya vatandaşları İgor Girkin, Sergey Dubinskiy ve Oleg Pulatov ile Ukrayna vatandaşı Leonid Harçenko, MH17 davasında davalı taraf olarak yer alıyor.Rusya, Ukrayna'ya ait radarlar ile ABD uydularındaki verilerin MH17 soruşturmasına dahil edilmesini birçok kez talep etmiş ancak olumlu yanıt alamamıştı. MH17 sefer sayılı uçak, Ukrayna'nın doğusunda içindeki 298 kişiyle düşürülmüş ve olay sonucunda kurtulan olmamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20200609/hollandali-savci-abd-mh17yi-dusurdugu-one-surulen-fuze-hakkinda-ek-bilgi-sunamadi-1042214955.html
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abd, rusya, ukrayna, hollanda, uçak kazası, amsterdam, mh17, uydu

Ruslar tarafından verilen ifadeler, MH17 uçağıyla ilgili davaya eklendi

17:22 20.12.2021
© AFP 2021 / PETER DEJONGMH17
MH17 - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / PETER DEJONG
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Hollandalı Savcı Theis Berger, Ukrayna'nın Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağının düşürülmesi hakkında Ruslar tarafından verilen ifadelerin dava dosyasına eklendiğini belirtti.
2014 yılında düşürülen MH17'ye ilişkin dava bugün Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da görülmeye devam edildi.

Oturum sırasında konuşan Berger, "Mahkemenin ve savunmanın farklı bakış açılarını görmeleri için Ruslar tarafından verilen ifadeler dava dosyasına eklendi. Bunu yaparak dengeli bir dosya oluşturmak istedik" dedi.

Bu arada Berger, MH17 uçağının milislerin kontrolündeki Pervomayskiy köyünden atılan Buk füzesiyle vurulduğunun öngörüldüğü versiyonda ısrarını sürdürdü.

Berger, "Birkaç senaryoyu soruşturduk. Gerçeğe en yakın senaryo, uçağın milislerin kontrolündeki Pervomayskiy köyünden atılan Buk füzesiyle vurulması oldu. Bu görüşümüz değişmedi. Dört zanlı, savaş uçağını veya yolcu uçağını hedef alıp almadıklarına bağlı olmaksızın cinayet suçlularıdır" ifadelerini kullandı.

Rusya vatandaşları İgor Girkin, Sergey Dubinskiy ve Oleg Pulatov ile Ukrayna vatandaşı Leonid Harçenko, MH17 davasında davalı taraf olarak yer alıyor.

Rusya, Ukrayna'ya ait radarlar ile ABD uydularındaki verilerin MH17 soruşturmasına dahil edilmesini birçok kez talep etmiş ancak olumlu yanıt alamamıştı.

MH17 sefer sayılı uçak, Ukrayna'nın doğusunda içindeki 298 kişiyle düşürülmüş ve olay sonucunda kurtulan olmamıştı.
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