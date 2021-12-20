https://tr.sputniknews.com/20211220/rusya-disisleri-bakanligi-acik-kapi-politikasi-natonun-cikarlarina-ters-1051921795.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ‘Açık kapı’ politikası NATO’nun çıkarlarına ters

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ‘Açık kapı’ politikası NATO’nun çıkarlarına ters

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, her türlü genişlemenin zafiyeti artırması nedeniyle ‘açık kapı’ politikasının NATO’nun çıkarlarına ters... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T05:21+0300

2021-12-20T05:21+0300

2021-12-20T05:20+0300

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Rus basınına konuşan Aleksandr Gruşko, “NATO’nun genişlemesi ne? ‘Açık kapı’ politikası. Ama artık sınırına ulaştı. Çünkü her şeyden önce NATO’nun çıkarlarına ters, çünkü her türlü genişleme ittifakın kendisinin zafiyetini artırıyor” ifadesini kullandı.Gruşko, Rusya’nın güvenlik garantisi önerileriyle ilgili ABD’nin NATO içindeki duruşuyla ilgili soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:‘İmalar çalışmıyor, açık diyalog lazım’Güvenlik garantisi önerisine NATO’dan yanıt almadıklarını belirten Rus diplomat, “Bir açıklama oldu. Bu kadar” dedi.Önerinin tamamen anlaşılabilir olacak şekilde hazırlandığını anlatan Gruşko, “Önerinin çok açık olması nedeniyle bizi eleştiriyorlar. Ama şu anda uluslararası ilişkilerde öyle riskli ve belirleyici bir anda bulunuyoruz ki, imalar, öğütler, sinyaller, göz kırpmalar artık çalışmıyor. Sadece oturup konuşmamız lazım. İşte bizim çıkarlarımız” diye ekledi.Avrupa tamamen NATO’ya bağımlıAvrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano’nun, Avrupa güvenliğini Rusya-NATO Konseyi ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dahil var olan formatlar kapsamında değerlendirme önerisiyle ilgili soru üzerine Gruşko, şu yorumda bulundu:--

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