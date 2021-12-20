Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211220/rusya-dunyanin-en-guclu-bombardiman-ucagini-havaya-kaldiracak-1051943479.html
Rusya dünyanın en güçlü bombardıman uçağını havaya kaldıracak
Rusya dünyanın en güçlü bombardıman uçağını havaya kaldıracak
Rusya'da ilk sıfırdan inşa edilen Tu-160M stratejik bombardıman uçağının ilk uçuşunun önümüzdeki yıl yapılması planlanıyor. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T17:06+0300
2021-12-20T17:07+0300
bombardıman uçağı
savunma
rusya
füze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/04/1043150316_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_40a1ea17cc63b1e1d99598729cb02c37.jpg
Rusya'da ilk sıfırdan inşa edilen süratli, ağır silahlarla donatılmış uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı Tu-160M’nin ilk uçuşunun önümüzdeki yıl yapılması bekleniyor. Sputnik, ‘Beyaz kuğuların’ geri dönüş hikayesini araştırarak okurlarıyla paylaştı.Yeni donanımlarDışarıdan bakıldığında Sovyet yapımı uçaklardan çok farklı olmadığı düşünülebilecek olan modernize edilmiş Tu-160M’deki başlıca yenilik, 1983'te geliştirilen iki devreli üç şaftlı turbofan motorlar yerine modern, daha ekonomik ve kapasiteli NK-32-02 motorlarıyla donatılacak olması.Güçlü motorları sayesinde Tu-160, dünyanın en hızlı bombardıman uçağı statüsünü koruyor, saatte 2 bin 200 kilometreye kadar hızlanabiliyor ve art yakıcı sayesinde avcı uçaklarından kolayca kaçabiliyor.Uçaktaki silahlarla ilgili bilgi yayınlanmasa da, saldırı donanımının eskisi gibi X-101 ve X-102 seyir füzeleri olduğu biliniyor. ‘Beyaz kuğular’ ayrıca uzun menzilli gemisavar füzeleri de kullanabilecek, güdümsüz bombalar ise Su-24 ve Tu-22 bombardıman uçaklarındaki gibi SVP-24 ‘Gefest’ tabanlı navigasyonlu bilgisayar sistemi sayesinde yüksek hassasiyetli silahlar haline gelecek.Modernize edilen Tu-160M’ler için yeni mühimmatlar da geliştiriliyor. Geleceğe dönük geliştirilen uzun menzilli hipersonik füze X-95 ses hızını beş kat aşarak, hava savunma sistemlerinin işini çok zorlaştıracak. Bu arada X-95 füzeleri nükleer başlık da taşıyabilecek.İçindeki güvenlik, navigasyon, hedef belirleme sistemleri ve otomatik komuta-kontrol sistemi unsurları ile donatılacak olan Tu-160M uçağının muharebe yeteneği, Rusya Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre selefinin önceki modifikasyonlarına göre bir buçuk-iki kat fazla olacak.En önemlisi ise Rus savunma sanayiinin bu karmaşık uçakları bağımsız olarak üretebildiğini göstermiş olması.Sınıfındaki en iyi uçakTu-160, rakiplerine göre 275 ton maksimum kalkış ağırlığı ile en hızlı olmakla kalmayıp, aynı zamanda en büyük ve en güçlü süpersonik uçak olma özelliğini taşıyor.Ana görevleri düşmanın cephe arkasında ve uzak bölgelerde çok önemli hedeflerin yok edilmesi olan ‘beyaz kuğular, döner fırlatıcılar sayesinde nükleer olanlar da dahil olmak üzere 12'ye kadar seyir füzesi taşıyabiliyor.Rus bombardıman uçakları ilk görevlerini Suriye’de yerine getirdi, Kasım 2915’te X-555 ve X-101 füzeleri ile IŞİD militanlarının tesislerini vurdu. Daha sonra Suriye’de birçok kez kullanılan Tu-160’lar Rusya sınırlarının yakınındaki tarafsız suların hava sahasında düzenli devriyeler gerçekleştiriyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre şu anda stratejik uçak filosunda bulunan 16 ‘beyaz kuğunun’ tamamı derin modernizasyondan geçecek ve gelecekte uzun menzilli hayalet uçağı PAK DA dahil olmak üzere yeni uçaklarla birlikte onlarca yıl kullanılabilecek.Uzun menzilli ‘hayalet’ uçak PAK DAYeni bombardıman uçağı PAK DA, 'uçan kanat' aerodinamik şemasına göre inşa edilip, ses altı hız ve uzun uçuş süresine sahip olması bekleniyor. Uçağın radar görünürlüğü seviyesinin düşürülmesi, karada yapılan bir seri test ile doğrulandı.PAK DA'nın gizliliği sayesinde, kara hedeflerini cezasız bir şekilde vurabileceği ve düşmanın hava savunma bölgesini fark edilmeden terk edebileceği varsayılıyor. Şu anda dünyada bu niteliklere sahip tek bir bombardıman uçağı var, ABD yapımı B-2 Spirit.Ses altı hızla hareket edecek olan PAK DA, uzmanlara göre 15 bin kilometreye kadar mesafeleri aşabilecek, ayrıca radarlara görünmezliği sayesinde füzeyi fırlattığı bölgeyi en kısa sürede terk etmesine gerek kalmayacak.Yeni motor sayesinde 30 saati bulan uçuş süresine sahip olması beklenen uçak, halihazırda Rus ordusu tarafından kullanılan Tu-95 stratejik bombardıman uçağının yerini alacak. Bu uçaktan uçurulabilmesi planlanan insansız hava araçları (İHA), bağımsız olarak düşman hedeflerini tespit edebilecek, aralarında görev paylaşımı yapacak ve bir hedefe farklı yönlerden yaklaşabilecek. Böylelikle taşıyıcı uçağın hava savunma sistemlerinin menziline girmesine gerek kalmayacak.
https://tr.sputniknews.com/20211215/rus-stratejik-bombardiman-ucaklarindan-ohotsk-denizi-ve-japon-denizi-uzerinde-9-saatlik-ucus-1051808924.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/04/1043150316_122:0:1022:675_1920x0_80_0_0_350f044ed86e4ab7db83ff7f64820818.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bombardıman uçağı, rusya, füze

Rusya dünyanın en güçlü bombardıman uçağını havaya kaldıracak

17:06 20.12.2021 (güncellendi: 17:07 20.12.2021)
© SputnikTu-160M
Tu-160M - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© Sputnik
Abone ol
Rusya'da ilk sıfırdan inşa edilen Tu-160M stratejik bombardıman uçağının ilk uçuşunun önümüzdeki yıl yapılması planlanıyor.
Rusya'da ilk sıfırdan inşa edilen süratli, ağır silahlarla donatılmış uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı Tu-160M’nin ilk uçuşunun önümüzdeki yıl yapılması bekleniyor. Sputnik, Beyaz kuğularıngeri dönüş hikayesini araştırarak okurlarıyla paylaştı.

Yeni donanımlar

Dışarıdan bakıldığında Sovyet yapımı uçaklardan çok farklı olmadığı düşünülebilecek olan modernize edilmiş Tu-160M’deki başlıca yenilik, 1983'te geliştirilen iki devreli üç şaftlı turbofan motorlar yerine modern, daha ekonomik ve kapasiteli NK-32-02 motorlarıyla donatılacak olması.
Güçlü motorları sayesinde Tu-160, dünyanın en hızlı bombardıman uçağı statüsünü koruyor, saatte 2 bin 200 kilometreye kadar hızlanabiliyor ve art yakıcı sayesinde avcı uçaklarından kolayca kaçabiliyor.
Uçaktaki silahlarla ilgili bilgi yayınlanmasa da, saldırı donanımının eskisi gibi X-101 ve X-102 seyir füzeleri olduğu biliniyor. ‘Beyaz kuğular’ ayrıca uzun menzilli gemisavar füzeleri de kullanabilecek, güdümsüz bombalar ise Su-24 ve Tu-22 bombardıman uçaklarındaki gibi SVP-24 ‘Gefest’ tabanlı navigasyonlu bilgisayar sistemi sayesinde yüksek hassasiyetli silahlar haline gelecek.
Modernize edilen Tu-160M’ler için yeni mühimmatlar da geliştiriliyor. Geleceğe dönük geliştirilen uzun menzilli hipersonik füze X-95 ses hızını beş kat aşarak, hava savunma sistemlerinin işini çok zorlaştıracak. Bu arada X-95 füzeleri nükleer başlık da taşıyabilecek.
İçindeki güvenlik, navigasyon, hedef belirleme sistemleri ve otomatik komuta-kontrol sistemi unsurları ile donatılacak olan Tu-160M uçağının muharebe yeteneği, Rusya Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre selefinin önceki modifikasyonlarına göre bir buçuk-iki kat fazla olacak.
En önemlisi ise Rus savunma sanayiinin bu karmaşık uçakları bağımsız olarak üretebildiğini göstermiş olması.

Sınıfındaki en iyi uçak

Tu-160, rakiplerine göre 275 ton maksimum kalkış ağırlığı ile en hızlı olmakla kalmayıp, aynı zamanda en büyük ve en güçlü süpersonik uçak olma özelliğini taşıyor.
Ana görevleri düşmanın cephe arkasında ve uzak bölgelerde çok önemli hedeflerin yok edilmesi olan ‘beyaz kuğular, döner fırlatıcılar sayesinde nükleer olanlar da dahil olmak üzere 12'ye kadar seyir füzesi taşıyabiliyor.
Rus bombardıman uçakları ilk görevlerini Suriye’de yerine getirdi, Kasım 2915’te X-555 ve X-101 füzeleri ile IŞİD militanlarının tesislerini vurdu. Daha sonra Suriye’de birçok kez kullanılan Tu-160’lar Rusya sınırlarının yakınındaki tarafsız suların hava sahasında düzenli devriyeler gerçekleştiriyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre şu anda stratejik uçak filosunda bulunan 16 ‘beyaz kuğunun’ tamamı derin modernizasyondan geçecek ve gelecekte uzun menzilli hayalet uçağı PAK DA dahil olmak üzere yeni uçaklarla birlikte onlarca yıl kullanılabilecek.

Uzun menzilli ‘hayalet’ uçak PAK DA

Yeni bombardıman uçağı PAK DA, 'uçan kanat' aerodinamik şemasına göre inşa edilip, ses altı hız ve uzun uçuş süresine sahip olması bekleniyor. Uçağın radar görünürlüğü seviyesinin düşürülmesi, karada yapılan bir seri test ile doğrulandı.
PAK DA'nın gizliliği sayesinde, kara hedeflerini cezasız bir şekilde vurabileceği ve düşmanın hava savunma bölgesini fark edilmeden terk edebileceği varsayılıyor. Şu anda dünyada bu niteliklere sahip tek bir bombardıman uçağı var, ABD yapımı B-2 Spirit.
Ses altı hızla hareket edecek olan PAK DA, uzmanlara göre 15 bin kilometreye kadar mesafeleri aşabilecek, ayrıca radarlara görünmezliği sayesinde füzeyi fırlattığı bölgeyi en kısa sürede terk etmesine gerek kalmayacak.
Yeni motor sayesinde 30 saati bulan uçuş süresine sahip olması beklenen uçak, halihazırda Rus ordusu tarafından kullanılan Tu-95 stratejik bombardıman uçağının yerini alacak. Bu uçaktan uçurulabilmesi planlanan insansız hava araçları (İHA), bağımsız olarak düşman hedeflerini tespit edebilecek, aralarında görev paylaşımı yapacak ve bir hedefe farklı yönlerden yaklaşabilecek. Böylelikle taşıyıcı uçağın hava savunma sistemlerinin menziline girmesine gerek kalmayacak.
Tu-95MS - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
SAVUNMA
Rus stratejik bombardıman uçaklarından Ohotsk Denizi ve Japon Denizi üzerinde 9 saatlik uçuş
15 Aralık, 20:50
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:17Binali Yıldırım: Bu böyle sürmeyecek, her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır
18:16Merkez Bankası repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 113 milyar lira verdi
18:10Yiğit Bulut: Emperyal yapı saldırıya devam ederse büyük Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner
18:10Adana'da kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı
18:07CHP'li Yalım: 1 liranın maliyeti 1 lira 61 kuruş oldu
17:59Göçmen derneği, Fransa ve İngiltere'ye suç duyurusunda bulundu
17:57Kız Kulesi manzarası için ağaçların kesilmesine 7 yıl hapis istemi
17:51Belarus, Londra’daki saldırıyı protesto etmek için İngiltere maslahatgüzarını Dışişleri’ne çağırdı
17:41Almanya Merkez Bankası: Omicron varyantı Alman ekonomisini beklenenden daha güçlü yavaşlatabilir
17:40Mersin'de balkon kapısıyla cam arasına sıkışan atmaca itfaiye ekiplerince kurtarıldı
17:28Moderna: Hatırlatma dozu, Omicron varyantına karşı antikor seviyesini 37 kat yükseltiyor
17:22Ruslar tarafından verilen ifadeler, MH17 uçağıyla ilgili davaya eklendi
17:15AB: Rusya, doğalgaz tedarikiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getiriyor
17:10Araştırma: Kalabalık şehirlerde doğayla temas kurabilen insanlar, yalnızlık hissinden uzaklaşıyor
17:09Kabine ekonomi gündemiyle toplandı
17:09BoJo'nun 2 kişiden fazlasının buluşmasını yasaklarken garden parti vermesinin fotoğrafı yayımlandı
17:09Elitaş: İşçi ve memur toplam 18.5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor
17:08Rusya’da son 24 saatte 27 bin 22 yeni Kovid-19 vakası
17:06Rusya dünyanın en güçlü bombardıman uçağını havaya kaldıracak
16:59Mimarlar Odası: Mahkeme, AOÇ alanına dair plan değişikliklerini iptal etti