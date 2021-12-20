https://tr.sputniknews.com/20211220/rusya-orion-ihasinin-baska-bir-ihayi-imha-ettigi-anlari-gosterdi-1051946092.html

Rusya, Orion İHA’sının başka bir İHA’yı imha ettiği anları gösterdi

Rusya, Orion İHA’sının başka bir İHA’yı imha ettiği anları gösterdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım’daki havacılık poligonunda insansız hava araçları (İHA) arasında bir düello düzenledi. Bu sırada Orion İHA’sının diğer insansız... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T18:06+0300

2021-12-20T18:06+0300

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multimedya

video

rusya savunma bakanlığı

iha

orion

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı videoda Orion İHA’sı havalanıyor ve güdümlü tanksavar füzesiyle helikopter tipi insansız hava aracını imha ediyor.Uzun süre havada kalabilen orta irtifa insansız hava aracı olan Orion’un seyir hızı saatte 200 kilometre. Azami uçuş irtifası 7 kilometre olan İHA, 24 saate kadar havada kalabiliyor, KAB-20, KAB-50, UpaB-50, FAB-50, X-50 silahları ile donatılabiliyor.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

video, rusya savunma bakanlığı, iha, orion