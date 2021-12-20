Rusya, Orion İHA’sının başka bir İHA’yı imha ettiği anları gösterdi

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı videoda Orion İHA’sı havalanıyor ve güdümlü tanksavar füzesiyle helikopter tipi insansız hava aracını imha ediyor.Uzun süre havada kalabilen orta irtifa insansız hava aracı olan Orion’un seyir hızı saatte 200 kilometre. Azami uçuş irtifası 7 kilometre olan İHA, 24 saate kadar havada kalabiliyor, KAB-20, KAB-50, UpaB-50, FAB-50, X-50 silahları ile donatılabiliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım’daki havacılık poligonunda insansız hava araçları (İHA) arasında bir düello düzenledi. Bu sırada Orion İHA’sının diğer insansız hava araçlarını havada imha etmeye yönelik hünerleri ilk kez gösterildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı videoda Orion İHA’sı havalanıyor ve güdümlü tanksavar füzesiyle helikopter tipi insansız hava aracını imha ediyor.
Uzun süre havada kalabilen orta irtifa insansız hava aracı olan Orion’un seyir hızı saatte 200 kilometre. Azami uçuş irtifası 7 kilometre olan İHA, 24 saate kadar havada kalabiliyor, KAB-20, KAB-50, UpaB-50, FAB-50, X-50 silahları ile donatılabiliyor.