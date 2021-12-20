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Rusya’da son 24 saatte 27 bin 22 yeni Kovid-19 vakası
Rusya’da son 24 saatte 27 bin 22 yeni Kovid-19 vakası
Rusya'da son 24 saatte 27 bin 22 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının 10 milyon 241... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T17:08+0300
2021-12-20T17:12+0300
koronavirüs
rusya
salgın
kovid-19
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Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 27 bin 22 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 27 bin 967 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 3.38 daha az olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 10 milyon 241 bin 812’ye ulaştığı belirtildi.Açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova’da (2 bin 630), St. Petersburg’da (bin 958), Moskova bölgesinde (bin 935), Krasnoyarsk bölgesinde (642) ve Perm bölgesinde (619) saptandığı bilgisi paylaşıldı.Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle bin 19 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 298 bin 222’ye yükseldiği kaydedildi.Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısını son 24 saatte 30 bin 59 kişi olarak açıklayan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 9 milyon 14 bin 980’i bulduğunu vurguladı.Geçen hafta Rusya’da koronavirüse karşı kolektif bağışıklık seviyesi yüzde 58’i geçti. Yetkililer, omikron varyantının yayılması nedeniyle yeniden aşılanma koşullarının ve sertifika geçerlilik sürelerinin revize edilebileceğini öngörüyor. Omikron türünün en az 25 Rusya vatandaşına bulaştığı biliniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211215/rusya-saglik-bakanligi-bas-psikiyatristi-kovid-19-beyni-etkiliyor-1051813458.html
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rusya, salgın, kovid-19

Rusya’da son 24 saatte 27 bin 22 yeni Kovid-19 vakası

17:08 20.12.2021 (güncellendi: 17:12 20.12.2021)
© Sputnik / Александр КряжевRusya Kovid-19
Rusya Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Rusya'da son 24 saatte 27 bin 22 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının 10 milyon 241 bin 812’ye ulaştığı bildirildi.
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 27 bin 22 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 27 bin 967 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 3.38 daha az olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 10 milyon 241 bin 812’ye ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova’da (2 bin 630), St. Petersburg’da (bin 958), Moskova bölgesinde (bin 935), Krasnoyarsk bölgesinde (642) ve Perm bölgesinde (619) saptandığı bilgisi paylaşıldı.
Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle bin 19 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 298 bin 222’ye yükseldiği kaydedildi.
Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısını son 24 saatte 30 bin 59 kişi olarak açıklayan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 9 milyon 14 bin 980’i bulduğunu vurguladı.
Geçen hafta Rusya’da koronavirüse karşı kolektif bağışıklık seviyesi yüzde 58’i geçti. Yetkililer, omikron varyantının yayılması nedeniyle yeniden aşılanma koşullarının ve sertifika geçerlilik sürelerinin revize edilebileceğini öngörüyor. Omikron türünün en az 25 Rusya vatandaşına bulaştığı biliniyor.
Rusya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
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