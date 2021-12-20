https://tr.sputniknews.com/20211220/rusyanin-insansiz-checkmate-savas-ucagi-2021in-en-onemli-havacilik-projeleri-arasinda-gosterildi-1051941853.html

Rusya'nın insansız Checkmate savaş uçağı, 2021'in en önemli havacılık projeleri arasında gösterildi

Rusya'nın insansız Checkmate savaş uçağı, 2021'in en önemli havacılık projeleri arasında gösterildi

Rusya'da yeni geliştirilen beşinci nesil Su-75 Checkmate hafif taktik uçağının 2021 yılındaki en önemli 10 havacılık geliştirmeleri arasında yer aldığı... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T16:24+0300

2021-12-20T16:24+0300

2021-12-20T16:37+0300

checkmate

savunma

rusya

havacılık

aviation week & space technology

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ABD'de yayınlanan Aviation Week & Space Technology dergisinin hazırladığı rapora göre, insansız yakıt ikmal tankeriyle ilk havadan havaya yakıt ikmalini gerçekleştiren Su-75 Checkmate, bu yıl havacılık inovasyonları alanındaki en başarılı projeler arasında gösterildi.Beşinci nesil yeni Su-75 Checkmate uçağının prototipi ilk kez MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda görücüye çıktı. Checkmate'in dünya prömiyeri ise 14-18 Kasım tarihlerindeki Dubai Airshow 2021'de yapılmıştı.Yeni uçağın öncelikle Ortadoğu, Asya, Kuzey Afrika ve Latin Amerika ülkelerine ihraç edilmesi planlanıyor. İlk uçuşunu 2023'te yapması planlanan yeni Rus uçağının seri üretimine ise 2025'te geçilmesi düşünülüyor.Kendini radarlardan gizleyebilen tek motorlu Checkmate jeti, MAKS-2021 havacılık fuarında Rusya lideri Vladimir Putin’e tanıtılmıştı.Geliştiricilere göre beşinci nesil yeni avcı uçağı, ses hızının iki katı hıza ulaşabiliyor. Jetin menzilinin 3 bin kilometre olduğu ve 7 bin 400 kilogram cephane taşıyabileceği ve karada, denizde ve havada aynı anda 6’ya kadar hedefi vurabileceği belirtiliyor.Amerikan F-35 Lightning II ve İsveç yapımı JAS-39 Gripen ile rekabet edeceği ifade edilen jetin fiyatınınsa 25-30 milyon dolar aralığında olacağı tahmin ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211117/rusyada-savas-ucagi-gibi-kokan-bir-parfum-satisa-cikarildi--1050895744.html

https://tr.sputniknews.com/20210913/abd-merkezli-askeri-dergiden-yeni-rus-su-75-checkmate-ucagina-ovgu-1048849595.html

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checkmate, rusya, havacılık, aviation week & space technology