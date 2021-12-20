https://tr.sputniknews.com/20211220/sanliurfada-bizans-donemi-dini-kitap-ele-gecirildi-1051938357.html

Şanlıurfa'da Bizans dönemine ait dini kitap ele geçirildi

Şanlıurfa'da Bizans dönemine ait dini kitap ele geçirildi

Suriye’den yasa dışı olarak Türkiye’ye getirilen Bizans dönemine ait dini kitap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T14:53+0300

2021-12-20T14:53+0300

2021-12-20T15:07+0300

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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, Suriye’den getirilen tarihi eserlerin satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.Alıcı gibi, satışın yapıldığı adrese giden ekipler, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 41 sayfalık dini yazılar ve semboller bulunan kitap ile deri üzerine işlemeli dini yazılar ve insan figürü bulunan eser ele geçirildi.Piyasa değerinin 2 milyon dolar olduğu değerlendirilen tarihi eserlere el koyan jandarma, Suriye uyruklu T.E.H.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211214/izmirde-jivaro-yerlilerinin-kesip-ozel-islemden-gecirdigi-insan-baslari-ele-gecirildi-1051758511.html

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türkiye, bizans, eser, jasat, ilçe jandarma