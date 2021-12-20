Seren Serengil: Uçurumun kenarından döndüm

Cuma günkü operasyonuna ilişkin bilgi veren Seren Serengil, şunları yazdı:Dumping Sendromu'na yakalandıSeren Serengil geçtiğimiz günlerde damardan beslendiğini açıklamış ve riskli bir ameliyat olacağını duyurmuştu. uma günü ameliyat masasına yatan Seren Serengil’in son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, sosyal medya sayfasından paylaştı. Serengil ise "Uçurumun kenarından döndüm" dedi.Sunucu Seren Serengil mide ameliyatı olmuş ve zayıflığı kendisine yeterli gelmeyince hayatını riske atarak 70 kilo iken bir ameliyat daha olmuştu.O ameliyatın ardından 'Dumping Sendromu'yla mücadele eden şarkıcı; karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.
Geçirdiği zayıflama operasyonu sonrasında 'Dumping Sendromu'yla mücadele eden Seren Serengil, cuma günü olduğu ameliyatın ardından ilk kez paylaşımda bulundu. Serengil, "Uçurumun kenarından döndüm" dedi.
Cuma günkü operasyonuna ilişkin bilgi veren Seren Serengil, şunları yazdı:
"Bugün daha iyiyim... Kan torbam ve direnlerim yarın çıkacak. Bir saatte bir yürüyorum...Sağ olsun Tohma bakıyor, yürütüyor, yediriyor, tuvalet yaptırıyor:-) Ameliyatım dualarınızla iyi geçmiş, doktorum söyledi. Ağrılarım var, bağırsağımdaki dikişlerimden dolayı.. Yanlış bir ameliyatın kurbanı olmak üzereyken beni uçurumun kenarına geldiğim sırada hayata döndüren Prof, Dr. Alper Çelik hocama ve ekibine teşekkür ederim.. Şükür hayattayım, zorlu bir yolculuk beni bekliyor olsa da buna da şükür"
Dumping Sendromu'na yakalandı
Seren Serengil geçtiğimiz günlerde damardan beslendiğini açıklamış ve riskli bir ameliyat olacağını duyurmuştu.
uma günü ameliyat masasına yatan Seren Serengil’in son halini sevgilisi Mustafa RahmanTohma, sosyal medya sayfasından paylaştı. Serengil ise "Uçurumun kenarından döndüm" dedi.
Sunucu Seren Serengil mide ameliyatı olmuş ve zayıflığı kendisine yeterli gelmeyince hayatını riske atarak 70 kilo iken bir ameliyat daha olmuştu.
O ameliyatın ardından 'Dumping Sendromu'yla mücadele eden şarkıcı; karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.