Seren Serengil: Uçurumun kenarından döndüm

"Bugün daha iyiyim... Kan torbam ve direnlerim yarın çıkacak. Bir saatte bir yürüyorum...Sağ olsun Tohma bakıyor, yürütüyor, yediriyor, tuvalet yaptırıyor:-) Ameliyatım dualarınızla iyi geçmiş, doktorum söyledi. Ağrılarım var, bağırsağımdaki dikişlerimden dolayı.. Yanlış bir ameliyatın kurbanı olmak üzereyken beni uçurumun kenarına geldiğim sırada hayata döndüren Prof, Dr. Alper Çelik hocama ve ekibine teşekkür ederim.. Şükür hayattayım, zorlu bir yolculuk beni bekliyor olsa da buna da şükür"