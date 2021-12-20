Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211220/silinin-en-genc-devlet-baskani-olan-boric-sadece-dort-duvar-arasindan-yonetmeyecegim-1051925279.html
Şili'nin en genç devlet başkanı olan Boric: Sadece dört duvar arasından yönetmeyeceğim
Şili'nin en genç devlet başkanı olan Boric: Sadece dört duvar arasından yönetmeyeceğim
Şili'de 2011-2012'deki eğitim sistemine karşı düzenlenen öğrenci protestolarında önemli bir rolü olan öğrenci grubu lideri olarak tanınan ve son seçimde... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T09:49+0300
2021-12-20T09:51+0300
şili
devlet başkanı
gabriel boric
dünya
eylem
öğrenci
genç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051925471_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58ab04d4797f0def7e650d03beb9d249.jpg
Şili'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini kazanan Gabriel Boric başkent Santiago'da hazırlanan sahnede binlerce destekçisine yaptığı zafer konuşmasında, tüm Şili halkı için çalışacağını söyleyerek halka ve adaylara seçime katıldıkları için teşekkür etti. Devlet başkanlığı görevini herkes için devralacağını vurgulayan Boric, "Sadece dört duvar arasından yönetmeyeceğim, bizi veya diğer alternatifleri seçen tüm Şilililer için Devlet Başkanı olacağım" dedi. Zor zamanların geleceğini belirten Boric, "Ülkemizin son yüz yılda yaşadığı en kötü salgının sosyal, ekonomik ve sağlık alanındaki sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağız. Zor olacak, buna şüphe yok ancak tarihimizden ders alarak kısa ama sağlam adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu. Boric, sağlık, emeklilik, eğitim gibi alanlarda yapılacaklara değinerek şunları kaydetti: "Bu noktaya kadar basit birkaç kelimeyle anlatılabilecek bir hükümet projesiyle geldik; kimseyi geride bırakmadan Şili'nin talep ettiği yeniliklerle sorumlu bir şekilde ilerlemek. Bu ekonomik olarak büyümek, bazılarının tüketim malı olarak gördükleri şeyleri sosyal haklara dönüştürmek, daha huzurlu ve güvenli bir hayatı garanti etmek, herkesin, özellikle de kadınların özgürlüklerini derinleştirmek." Boric, ülkedeki siyasi kesimlere birlik mesajı vererek "Şili'nin geleceğinin hepimizi aynı tarafta görmeye ihtiyacı var o da halkın tarafı. Hükümetime başlamak için onların desteğinden, fikirlerinden ve tekliflerinden faydalanmayı umuyorum" diye konuştu. Devlet Başkanı seçilerek aldığı sorumluluğa dikkati çeken Boric, "Demokrasiye sahip çıkan, onu tehlikeye atmayan, konuştuğundan çok dinleyen, birlik olmanın yollarını arayan, halkın ihtiyaçlarını gözeten, imtiyazlarla mücadele eden ve her gün ailenizin yaşam kalitesi için çalışan bir başkan olacağım" ifadelerini kullandı. Gabriel Boric kimdir? İkinci tur devlet başkanlığı seçimini yüzde 55'den fazla oy alarak Şili'de seçilen en genç devlet başkanı unvanını elde eden 35 yaşındaki Boric, ülkenin güneyindeki Şili Patagonyası bölgesinde bulunan Punta Arenas şehrinde 1986'da doğdu. Şili Üniversitesinde Hukuk Fakültesi'ni bitiren Boric, 2011-2012'deki eğitim sistemine karşı düzenlenen öğrenci protestolarında önemli bir rolü olan öğrenci grubu lideri olarak tanındı. Boric, 2014'ten bu yana milletvekilliği görevi yürütüyor. Boric'in 11 Mart 2022'de düzenlenecek törenle Devlet Başkanı olarak göreve başlaması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211220/silinin-yeni-devlet-baskani-gabriel-boric-oldu--1051920001.html
şili
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051925471_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6b8b09cebbb68225160562f741db8012.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şili, devlet başkanı, gabriel boric, eylem, öğrenci, genç

Şili'nin en genç devlet başkanı olan Boric: Sadece dört duvar arasından yönetmeyeceğim

09:49 20.12.2021 (güncellendi: 09:51 20.12.2021)
© REUTERS / RODRIGO GARRIDOGabriel Boric
Gabriel Boric - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / RODRIGO GARRIDO
Abone ol
Şili'de 2011-2012'deki eğitim sistemine karşı düzenlenen öğrenci protestolarında önemli bir rolü olan öğrenci grubu lideri olarak tanınan ve son seçimde ülkenin en genç devlet başkanı unvanı alan Boric birlik mesajı verdi, "Her gün ailenizin yaşam kalitesi için çalışan bir başkan olacağım" dedi.
Şili'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini kazanan Gabriel Boric başkent Santiago'da hazırlanan sahnede binlerce destekçisine yaptığı zafer konuşmasında, tüm Şili halkı için çalışacağını söyleyerek halka ve adaylara seçime katıldıkları için teşekkür etti.
Devlet başkanlığı görevini herkes için devralacağını vurgulayan Boric, "Sadece dört duvar arasından yönetmeyeceğim, bizi veya diğer alternatifleri seçen tüm Şilililer için Devlet Başkanı olacağım" dedi.
Gabriel Boric - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
DÜNYA
Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric oldu
02:09
Zor zamanların geleceğini belirten Boric, "Ülkemizin son yüz yılda yaşadığı en kötü salgının sosyal, ekonomik ve sağlık alanındaki sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağız. Zor olacak, buna şüphe yok ancak tarihimizden ders alarak kısa ama sağlam adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.
Boric, sağlık, emeklilik, eğitim gibi alanlarda yapılacaklara değinerek şunları kaydetti: "Bu noktaya kadar basit birkaç kelimeyle anlatılabilecek bir hükümet projesiyle geldik; kimseyi geride bırakmadan Şili'nin talep ettiği yeniliklerle sorumlu bir şekilde ilerlemek. Bu ekonomik olarak büyümek, bazılarının tüketim malı olarak gördükleri şeyleri sosyal haklara dönüştürmek, daha huzurlu ve güvenli bir hayatı garanti etmek, herkesin, özellikle de kadınların özgürlüklerini derinleştirmek."
Boric, ülkedeki siyasi kesimlere birlik mesajı vererek "Şili'nin geleceğinin hepimizi aynı tarafta görmeye ihtiyacı var o da halkın tarafı. Hükümetime başlamak için onların desteğinden, fikirlerinden ve tekliflerinden faydalanmayı umuyorum" diye konuştu.
Devlet Başkanı seçilerek aldığı sorumluluğa dikkati çeken Boric, "Demokrasiye sahip çıkan, onu tehlikeye atmayan, konuştuğundan çok dinleyen, birlik olmanın yollarını arayan, halkın ihtiyaçlarını gözeten, imtiyazlarla mücadele eden ve her gün ailenizin yaşam kalitesi için çalışan bir başkan olacağım" ifadelerini kullandı.

Gabriel Boric kimdir?

İkinci tur devlet başkanlığı seçimini yüzde 55'den fazla oy alarak Şili'de seçilen en genç devlet başkanı unvanını elde eden 35 yaşındaki Boric, ülkenin güneyindeki Şili Patagonyası bölgesinde bulunan Punta Arenas şehrinde 1986'da doğdu. Şili Üniversitesinde Hukuk Fakültesi'ni bitiren Boric, 2011-2012'deki eğitim sistemine karşı düzenlenen öğrenci protestolarında önemli bir rolü olan öğrenci grubu lideri olarak tanındı. Boric, 2014'ten bu yana milletvekilliği görevi yürütüyor. Boric'in 11 Mart 2022'de düzenlenecek törenle Devlet Başkanı olarak göreve başlaması bekleniyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:40TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Özilhan: İstikrar sağlanmadan rekabetçi üretim sağlanamaz
10:32Japon milyarder ile asistanı uzay gezisi sonrası Dünya'ya döndü
10:31Şahan Gökbakar: Bu son tweetim olsun dostlar
10:29Kurbanlığın peşinden giderken kaybolmuştu: Onur Alp Eker'in ölümüne takipsizlik kararı
10:22Emekli işadamı tarlada hazine buldu
10:18Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 200'ü aştı
10:18Tokat'ta sahaya giren köpek topun peşini bırakmadı, oyun durdu
10:09CHP, 'seçim atmosferine girildiği' gerekçesiyle kurultayı bir yıl ertelemeyi planlıyor
10:07Rusya, Türkiye'deki bazı üreticilerden biber, nar ve üzüm ithalatını askıya aldı
09:52Müftüoğlu: 'Beyin arızası salgını', önümüzdeki dönemde öncelikli sağlık problemi haline gelecek
09:49Şili'nin en genç devlet başkanı olan Boric: Sadece dört duvar arasından yönetmeyeceğim
09:3681 ilde eş zamanlı 'Zehir-2' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
09:26'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' filminden rekor açılış
09:2581 yaşındaki eşi tarafından, uykuda başından vurularak öldürüldü
09:23Borsa haftaya 'yukarı adım' kuralı ile başlıyor
08:56WhatsApp'tan yeni özellik: Grup yöneticileri mesaj silebilecek
08:55'Tesla bebek' doğdu: Trafikte kalan anne, bebeğini otomatik pilotta giderken doğurdu
08:53Barlas'tan Bakan Nebati'nin sözlerine gönderme: Ekonomi bu kadar hafife alınacak bir iş değil
08:52Hürriyet yazarı Selvi: Cuma gününden itibaren örgütlü kesimler tarafından dezenformasyon yapılıyor
08:51Araç satacaklara 'yükselişlere aldanmayın' uyarısı