https://tr.sputniknews.com/20211220/su-samurunu-oldurenlere-12-bin-lira-ceza-1051947824.html

Su samurunu öldürenlere 12 bin lira ceza

Su samurunu öldürenlere 12 bin lira ceza

Ardahan'da su samurunu öldüren ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan 2 kişiye toplam 12 bin 960 lira ceza kesildi. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T18:58+0300

2021-12-20T18:58+0300

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türkiye

su samuru

ardahan

ceza

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Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin, avlanması yasak olan su samurunu öldürdüğünü ve bu durumu sosyal medyada paylaştığını belirleyerek harekete geçti.Kimlikleri tespit edilen 2 kişiye, 7 bin 500 lira tazminat ve 5 bin 460 lira idari para cezası olmak üzere toplam 12 bin 960 lira ceza uygulandı.

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su samuru, ardahan, ceza