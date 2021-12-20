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Tapınakta linç: Hindistan'da 2 kişi dövülerek öldürüldü
Tapınakta linç: Hindistan'da 2 kişi dövülerek öldürüldü
Hindistan'ın Pencap eyaletinde son 2 günde 2 kişi dövülerek öldürüldü. Kurbanlar, Sihizme saygısızlık ettikleri iddiasıyla linç edildi. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
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2021-12-20T07:22+0300
dünya
hindistan
dayak
kavga
linç
tapınak
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Hindistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Amritsar ve Kapurthala şehirlerinde Sihizme saygısızlık ettikleri gerekçesiyle 2 kişi dövülerek öldürüldü.Ülke basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Amritsar kentinde bulunan Sihlerin 'Altın Tapınak' isimli mabedinde dün bir kişi dövülerek öldürüldü.Polis yetkilileri, bu kişinin tapınakta Sihizmin kutsal kitabı Guru Granth Sahib'in yanında duran kılıcı almaya çalıştığını belirterek, içeride bulunanların tutarak dışarı çıkardığı bu kişinin çıkan kavgada öldüğünü ifade etti.Kapurthala şehrinde bugün yaşanan diğer olayda da bir kişi, tapınaktaki Sih bayrağını almaya çalıştıktan sonra Sihler tarafından dövülerek öldürüldü.Haberlerde, polisin ilk başta bu kişiyi gözaltına aldığı ancak halkın daha sonra polisle çatıştığı ve adamı öldürdüğü belirtildi.Pencap eyaleti polis biriminden yapılan açıklamada, Amritsar ve Kapurthala'daki 'talihsiz olaylardan' sonra 'Pencap'taki yasa ve düzeni bozan herkese karşı sert adımlar atılacağı' ifade edildi.Olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.
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hindistan, dayak, kavga, linç, tapınak

Tapınakta linç: Hindistan'da 2 kişi dövülerek öldürüldü

07:23 20.12.2021
© AP PhotoTapınakta linç: Hindistan'da 2 kişi dövülerek öldürüldü
Tapınakta linç: Hindistan'da 2 kişi dövülerek öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AP Photo
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Hindistan'ın Pencap eyaletinde son 2 günde 2 kişi dövülerek öldürüldü. Kurbanlar, Sihizme saygısızlık ettikleri iddiasıyla linç edildi.
Hindistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Amritsar ve Kapurthala şehirlerinde Sihizme saygısızlık ettikleri gerekçesiyle 2 kişi dövülerek öldürüldü.
Ülke basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Amritsar kentinde bulunan Sihlerin 'Altın Tapınak' isimli mabedinde dün bir kişi dövülerek öldürüldü.

Polis yetkilileri, bu kişinin tapınakta Sihizmin kutsal kitabı Guru Granth Sahib'in yanında duran kılıcı almaya çalıştığını belirterek, içeride bulunanların tutarak dışarı çıkardığı bu kişinin çıkan kavgada öldüğünü ifade etti.

Kapurthala şehrinde bugün yaşanan diğer olayda da bir kişi, tapınaktaki Sih bayrağını almaya çalıştıktan sonra Sihler tarafından dövülerek öldürüldü.
Haberlerde, polisin ilk başta bu kişiyi gözaltına aldığı ancak halkın daha sonra polisle çatıştığı ve adamı öldürdüğü belirtildi.

Pencap eyaleti polis biriminden yapılan açıklamada, Amritsar ve Kapurthala'daki 'talihsiz olaylardan' sonra 'Pencap'taki yasa ve düzeni bozan herkese karşı sert adımlar atılacağı' ifade edildi.
Olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.
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