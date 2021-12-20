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https://tr.sputniknews.com/20211220/tesla-bebek-dogdu-trafikte-kalan-anne-bebegini-otomatik-pilotta-giderken-dogurdu-1051924352.html
'Tesla bebek' doğdu: Trafikte kalan anne, bebeğini otomatik pilotta giderken doğurdu
'Tesla bebek' doğdu: Trafikte kalan anne, bebeğini otomatik pilotta giderken doğurdu
ABD'nin Philedelphia eyaletinde, otomatik pilotta giden bir Tesla araçta bebek doğdu. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T08:55+0300
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dünya
tesla
bebek
doğum
test sürüşü
otomatik
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Philedelphia Inquirer'de yer alan habere göre, Yiran Sherry ve Keating Sherry çifti, 3 yaşındaki çocuklarını anaokuluna giderken Yiran Sherry'nin doğum sancıları başladı.Trafikte Tesla araçlarının içinde kalan çift, hastaneye yetişemeyeceklerini fark etti. Keating Sherry, aracı otomatik pilota alarak navigasyon sistemini hastane için ayarladı.O anları anlatan Sherry, bir elini aracın direksiyonu üzerinde tuttuğunu diğerini de eşine verdiğini söyledi. Sherry "Elimi koparacak gibi sıkıyordu. Ben de ona 'Nefes almaya odaklan' diyordum. Adrenalin pompalıyorduk" dedi.Anne, navigasyona baktığında trafik nedeniyle hastaneye ulaşmalarına daha zaman olduğunu gördüğünde bebeği dışarı itmeye karar verdiğini anlattı.Hastaneye vardıklarında bebeğin doğduğunu anlatan Sherry çifti, bir hemşirenin gelip bebeğin göbek bağını kestiğini söyledi.Hastane çalışanları sağlıklı doğan bebeğe 'Tesla bebek' olarak seslendi.
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tesla, bebek, doğum, test sürüşü, otomatik

'Tesla bebek' doğdu: Trafikte kalan anne, bebeğini otomatik pilotta giderken doğurdu

08:55 20.12.2021 (güncellendi: 09:00 20.12.2021)
© REUTERS / James GloverElon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu elektrikli araç devinin ürettiği Tesla Model 3'ün tekerleği
Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu elektrikli araç devinin ürettiği Tesla Model 3'ün tekerleği - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / James Glover
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ABD'nin Philedelphia eyaletinde, otomatik pilotta giden bir Tesla araçta bebek doğdu.
Philedelphia Inquirer'de yer alan habere göre, Yiran Sherry ve Keating Sherry çifti, 3 yaşındaki çocuklarını anaokuluna giderken Yiran Sherry'nin doğum sancıları başladı.
Trafikte Tesla araçlarının içinde kalan çift, hastaneye yetişemeyeceklerini fark etti. Keating Sherry, aracı otomatik pilota alarak navigasyon sistemini hastane için ayarladı.
O anları anlatan Sherry, bir elini aracın direksiyonu üzerinde tuttuğunu diğerini de eşine verdiğini söyledi. Sherry "Elimi koparacak gibi sıkıyordu. Ben de ona 'Nefes almaya odaklan' diyordum. Adrenalin pompalıyorduk" dedi.
Anne, navigasyona baktığında trafik nedeniyle hastaneye ulaşmalarına daha zaman olduğunu gördüğünde bebeği dışarı itmeye karar verdiğini anlattı.
Hastaneye vardıklarında bebeğin doğduğunu anlatan Sherry çifti, bir hemşirenin gelip bebeğin göbek bağını kestiğini söyledi.
Hastane çalışanları sağlıklı doğan bebeğe 'Tesla bebek' olarak seslendi.
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