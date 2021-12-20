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https://tr.sputniknews.com/20211220/tokatta-sahaya-giren-kopek-topun-pesini-birakmadi-oyun-durdu-1051926194.html
Tokat'ta sahaya giren köpek topun peşini bırakmadı, oyun durdu
Tokat'ta sahaya giren köpek topun peşini bırakmadı, oyun durdu
Tokat'ta oynanan Erbaa Gençlikspor-Samsun Evcispor maçı sırasında sahaya giren köpek, maçı durdurdu. Sahaya giren köpek, oyuncular ve top toplayıcı çocuklar... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T10:18+0300
2021-12-20T10:18+0300
2021-12-20T10:40+0300
yaşam
türkiye
köpek
futbol
tokat
maç
saha
amatör lig
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Tokat'ta, Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Erbaa Gençlikspor, Samsun Evcispor’u konuk etti. Maçın 4. dakikasında sahaya giren köpek nedeniyle maç durdu. Bir süre sahada koşuşturan köpeği yakalamak kolay olmadı. Topu yakalamaya çalışan köpekle futbolcular arasında yaşanan mücadele kameralara yansıdı. Top toplayıcı çocukların elindeki topa da hamle yapan köpeği izleyenler kendini gülmekten alamadı. Yaklaşık 2.5 dakika süren çabanın ardından köpek bir görevli tarafından yakalanarak saha dışına çıkarıldı.
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türkiye, köpek, futbol, tokat, maç, saha, amatör lig
Tokat'ta sahaya giren köpek topun peşini bırakmadı, oyun durdu 10:18 20.12.2021 (güncellendi: 10:40 20.12.2021)
Tokat'ta oynanan Erbaa Gençlikspor-Samsun Evcispor maçı sırasında sahaya giren köpek, maçı durdurdu. Sahaya giren köpek, oyuncular ve top toplayıcı çocuklar arasında koşturdu.
Tokat'ta, Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Erbaa Gençlikspor, Samsun Evcispor’u konuk etti.
Maçın 4. dakikasında sahaya giren
köpek nedeniyle maç durdu. Bir süre sahada koşuşturan köpeği yakalamak kolay olmadı.
Topu yakalamaya çalışan köpekle
futbolcular arasında yaşanan mücadele kameralara yansıdı. Top toplayıcı çocukların elindeki topa da hamle yapan köpeği izleyenler kendini gülmekten alamadı.
Yaklaşık 2.5 dakika süren çabanın ardından köpek bir görevli tarafından yakalanarak saha dışına çıkarıldı.