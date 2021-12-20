https://tr.sputniknews.com/20211220/tokatta-sahaya-giren-kopek-topun-pesini-birakmadi-oyun-durdu-1051926194.html

Tokat'ta sahaya giren köpek topun peşini bırakmadı, oyun durdu

Tokat'ta sahaya giren köpek topun peşini bırakmadı, oyun durdu

Tokat'ta oynanan Erbaa Gençlikspor-Samsun Evcispor maçı sırasında sahaya giren köpek, maçı durdurdu. Sahaya giren köpek, oyuncular ve top toplayıcı çocuklar... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T10:18+0300

2021-12-20T10:18+0300

2021-12-20T10:40+0300

yaşam

türkiye

köpek

futbol

tokat

maç

saha

amatör lig

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051926069_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8fae6005b57b29dfcd41d94779988628.jpg

Tokat'ta, Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Erbaa Gençlikspor, Samsun Evcispor’u konuk etti. Maçın 4. dakikasında sahaya giren köpek nedeniyle maç durdu. Bir süre sahada koşuşturan köpeği yakalamak kolay olmadı. Topu yakalamaya çalışan köpekle futbolcular arasında yaşanan mücadele kameralara yansıdı. Top toplayıcı çocukların elindeki topa da hamle yapan köpeği izleyenler kendini gülmekten alamadı. Yaklaşık 2.5 dakika süren çabanın ardından köpek bir görevli tarafından yakalanarak saha dışına çıkarıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, köpek, futbol, tokat, maç, saha, amatör lig