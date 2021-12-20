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Trabzon’da sahte içkiden zehirlenen 4 kişi tedaviye alındı
Trabzon’da sahte içkiden zehirlenen 4 kişi tedaviye alındı
Trabzon'da sahte içkiden zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı. Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T22:23+0300
2021-12-20T22:30+0300
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trabzon
sahte içki
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Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada kentte son günlerde sahte içki kullanımına bağlı alkol zehirlenme vakalarına rastlanıldığını belirtildi.Açıklamada şunlar ifade edildi:
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kaçak içki, trabzon, sahte içki

Trabzon’da sahte içkiden zehirlenen 4 kişi tedaviye alındı

22:23 20.12.2021 (güncellendi: 22:30 20.12.2021)
© DHAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© DHA
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Trabzon'da sahte içkiden zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı. Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada kentte son günlerde sahte içki kullanımına bağlı alkol zehirlenme vakalarına rastlanıldığını belirtildi.
Açıklamada şunlar ifade edildi:
"Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde biri yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin takip ve tedavisine devam edilmektedir. Vakalarla ilgili yapılan saha çalışmasında tüketilen ürünlerin çoğunlukla internet üzerinden sipariş edilme yolu ile temin edildiği bilgisine ulaşılmıştı Tüketicilerden, internet üzerinden veya kontrol dışı yollarla temin edilen alkollü ürünleri kullanmamaları konusunda hassasiyet göstermelerini rica ederiz."
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