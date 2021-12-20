https://tr.sputniknews.com/20211220/turk-devletleri-teskilati-ulkelerinden-uzayda-is-birligi-dunyaya-biz-de-variz-demek-istiyoruz-1051932488.html

Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinden uzayda iş birliği: 'Dünyaya 'Biz de varız' demek istiyoruz'

Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinden uzayda iş birliği: 'Dünyaya 'Biz de varız' demek istiyoruz'

Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci devletlerinin uzay ajansları ve ilgili kurumlarının ilk toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı. TUA... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T13:01+0300

2021-12-20T13:01+0300

2021-12-20T13:05+0300

türkiye uzay ajansı

dünya

azerbaycan

macaristan

türk devletleri teşkilatı

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Bakü'de, Azerbaycan Uzay Ajansı'nın (Azerkosmos) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan'dan yetkililer katıldı.Toplantıda, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyelerinin uzay projeleriyle ilgili sunumlar yapıldı, bu alanda iş birliklerini geliştirmek için ortak faaliyet istikametlerinin belirlenmesi hususunda müzakerelerde bulunuldu.Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Önemi ileriki yıllarda daha çok anlaşılacak tarihi bir adım atıyoruz" dedi.‘Uzayda güçlü bir şekilde bulunmak zorundayız’Yıldırım, uzayın öneminin her geçen gün arttığı bir çağa girdiklerini vurguladı:Azerkosmos Başkanı Sameddin Asadov da Türk devletlerindeki uzay çalışmaları konusunda ayrıntılı bilgi edinmek ve iş birliği olanaklarını görüşmek için bir araya geldiklerini belirtti.Asadov, büyük devletlerin uzaya büyük yatırımlar yaptığını hatırlatarak, Türk devletlerinin de uzay çalışmalarında güç birliği yapması gerektiğini vurguladı.TDT Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov ise üye ülkelerin uzay alanında büyük potansiyeli bulunduğuna dikkati çekerek, "Ülkelerin bu potansiyeli kullanmaları, birbirlerinin tecrübelerinden istifade etmeleri uzay alanındaki iş birliği içim önemli bir altyapı oluşturacaktır" diye kaydetti.

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türkiye uzay ajansı, azerbaycan, macaristan, türk devletleri teşkilatı