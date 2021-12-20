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Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinden uzayda iş birliği: 'Dünyaya 'Biz de varız' demek istiyoruz'
Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinden uzayda iş birliği: 'Dünyaya 'Biz de varız' demek istiyoruz'
Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci devletlerinin uzay ajansları ve ilgili kurumlarının ilk toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı. TUA... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T13:01+0300
2021-12-20T13:05+0300
türkiye uzay ajansı
dünya
azerbaycan
macaristan
türk devletleri teşkilatı
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Bakü'de, Azerbaycan Uzay Ajansı'nın (Azerkosmos) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan'dan yetkililer katıldı.Toplantıda, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyelerinin uzay projeleriyle ilgili sunumlar yapıldı, bu alanda iş birliklerini geliştirmek için ortak faaliyet istikametlerinin belirlenmesi hususunda müzakerelerde bulunuldu.Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Önemi ileriki yıllarda daha çok anlaşılacak tarihi bir adım atıyoruz" dedi.‘Uzayda güçlü bir şekilde bulunmak zorundayız’Yıldırım, uzayın öneminin her geçen gün arttığı bir çağa girdiklerini vurguladı:Azerkosmos Başkanı Sameddin Asadov da Türk devletlerindeki uzay çalışmaları konusunda ayrıntılı bilgi edinmek ve iş birliği olanaklarını görüşmek için bir araya geldiklerini belirtti.Asadov, büyük devletlerin uzaya büyük yatırımlar yaptığını hatırlatarak, Türk devletlerinin de uzay çalışmalarında güç birliği yapması gerektiğini vurguladı.TDT Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov ise üye ülkelerin uzay alanında büyük potansiyeli bulunduğuna dikkati çekerek, "Ülkelerin bu potansiyeli kullanmaları, birbirlerinin tecrübelerinden istifade etmeleri uzay alanındaki iş birliği içim önemli bir altyapı oluşturacaktır" diye kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211219/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-uzay-istasyonuna-kadar-giden-bir-yolculugumuz-var-1051905121.html
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türkiye uzay ajansı, azerbaycan, macaristan, türk devletleri teşkilatı

Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinden uzayda iş birliği: 'Dünyaya 'Biz de varız' demek istiyoruz'

13:01 20.12.2021 (güncellendi: 13:05 20.12.2021)
© AATürk Devletleri Teşkilatı ülkeleri, uzay iş birliği
Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri, uzay iş birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AA
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Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci devletlerinin uzay ajansları ve ilgili kurumlarının ilk toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı. TUA Başkanı Yıldırım, "Uzayda güçlü bir şekilde bulunmak zorundayız. Uzay çalışmalarını devam ettirerek bütün dünyaya bu çalışmalarda 'Biz de varız' demek istiyoruz. İlk adımı atıyoruz" dedi.
Bakü'de, Azerbaycan Uzay Ajansı'nın (Azerkosmos) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan'dan yetkililer katıldı.
Toplantıda, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyelerinin uzay projeleriyle ilgili sunumlar yapıldı, bu alanda iş birliklerini geliştirmek için ortak faaliyet istikametlerinin belirlenmesi hususunda müzakerelerde bulunuldu.
Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Önemi ileriki yıllarda daha çok anlaşılacak tarihi bir adım atıyoruz" dedi.

‘Uzayda güçlü bir şekilde bulunmak zorundayız’

Yıldırım, uzayın öneminin her geçen gün arttığı bir çağa girdiklerini vurguladı:
"Hem kendi milletlerimizin haklarını korumak hem de bütün insanlığa hizmet etmek için uzayda güçlü bir şekilde bulunmak zorundayız. Buradaki maksadımız tamamen barışçıldır. Uzay çalışmalarını devam ettirerek bütün dünyaya bu çalışmalarda biz de varız demek istiyoruz. Bunun için toplandık. İlk adımı atıyoruz. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Başlamış olmakla çok önemli bir adım attık. Devamını da aynı heyecanla getirmemiz lazım."
Azerkosmos Başkanı Sameddin Asadov da Türk devletlerindeki uzay çalışmaları konusunda ayrıntılı bilgi edinmek ve iş birliği olanaklarını görüşmek için bir araya geldiklerini belirtti.
Asadov, büyük devletlerin uzaya büyük yatırımlar yaptığını hatırlatarak, Türk devletlerinin de uzay çalışmalarında güç birliği yapması gerektiğini vurguladı.
TDT Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov ise üye ülkelerin uzay alanında büyük potansiyeli bulunduğuna dikkati çekerek, "Ülkelerin bu potansiyeli kullanmaları, birbirlerinin tecrübelerinden istifade etmeleri uzay alanındaki iş birliği içim önemli bir altyapı oluşturacaktır" diye kaydetti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var
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