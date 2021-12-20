https://tr.sputniknews.com/20211220/turk-yazilimci-iron-man-kostumu-icin-koluna-cip-yerlestirdi-1051923671.html

Türk yazılımcı 'Iron Man' kostümü için koluna çip yerleştirdi

Türk yazılımcı 'Iron Man' kostümü için koluna çip yerleştirdi

Iron Man karakterinin zırhını gerçek hayata uyarlayan Türk yazılımcı ve icatçı Tolga Özuygur son projesiyle şaşkınlık yarattı. Tasarladığın zırhın kolundan... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T08:46+0300

2021-12-20T08:46+0300

2021-12-20T08:45+0300

türkiye

iron man

yazılım

çip

tolga özuygur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051923646_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_4f25134dfb0177add5d40b156226e26c.jpg

Yaptığı demir adam zırhı ile ismini duyuran Türk yazılımcı ve YouTuber Tolga Özuygur, derisine yerleştirdiği çiple RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) ve NFC teknolojilerini kullanabiliyor.Atölyesinin kapısını derisinin altına yerleştirdiği NFC çipiyle açabilen Özuygur, şimdi de yaptığı demir adam kolunu bu sistem ile komut ettirebiliyor. Vücuduna yerleştirilen çipte 2 adet RFID bulunan Özuygur, bu çipi istenilen şekilde programlayabiliyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iron man, yazılım, çip, tolga özuygur