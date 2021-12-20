Türk yazılımcı 'Iron Man' kostümü için koluna çip yerleştirdi

Yaptığı demir adam zırhı ile ismini duyuran Türk yazılımcı ve YouTuber Tolga Özuygur, derisine yerleştirdiği çiple RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) ve NFC teknolojilerini kullanabiliyor.Atölyesinin kapısını derisinin altına yerleştirdiği NFC çipiyle açabilen Özuygur, şimdi de yaptığı demir adam kolunu bu sistem ile komut ettirebiliyor. Vücuduna yerleştirilen çipte 2 adet RFID bulunan Özuygur, bu çipi istenilen şekilde programlayabiliyor.
Iron Man karakterinin zırhını gerçek hayata uyarlayan Türk yazılımcı ve icatçı Tolga Özuygur son projesiyle şaşkınlık yarattı. Tasarladığın zırhın kolundan ateş edebilmek için Özuygur deri altına çip yerleştirdi.
Yaptığı demir adam zırhı ile ismini duyuran Türk yazılımcı ve YouTuber Tolga Özuygur, derisine yerleştirdiği çiple RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) ve NFC teknolojilerini kullanabiliyor.
Atölyesinin kapısını derisinin altına yerleştirdiği NFC çipiyle açabilen Özuygur, şimdi de yaptığı demir adam kolunu bu sistem ile komut ettirebiliyor.
Vücuduna yerleştirilen çipte 2 adet RFID bulunan Özuygur, bu çipi istenilen şekilde programlayabiliyor.