https://tr.sputniknews.com/20211220/turkiye-otelciler-federasyonu-tldeki-dusus-rusyadan-turist-akisini-etkilemez--1051932249.html

Türkiye Otelciler Federasyonu: TL'deki düşüş Rusya'dan turist akışını etkilemez

Türkiye Otelciler Federasyonu: TL'deki düşüş Rusya'dan turist akışını etkilemez

Türkiye Otelciler Federasyonu Genel Koordinatörü Boz, Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesinin Rusya’dan Türkiye’ye turist akışını pek... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T12:48+0300

2021-12-20T12:48+0300

2021-12-20T12:48+0300

rusya

ruble

turist

türkiye otelciler federasyonu (türofed)

türk lirası

necip boz

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Rus basınına konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Genel Koordinatörü Necip Boz, “Durumun Rusya’dan turist akışını ciddi şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum, zira Rus turistler seyahat masraflarının tamamını ülkelerinde ruble ile ödüyor. Kurun düşüşü onlar için otel dışında faydalı olabilir. Ancak Türkiye’de de fiyatların son yaşananlar doğrultusunda arttığını hesaba katmak gerekiyor” ifadelerini kullandı. Gelecek dönem için tahminlerde bulunması istenen Boz, neler olacağını TL kurunun değil salgının belirleyeceğini söyledi. Boz, “Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve İran vatandaşlarının ülkemize tatile gelmeye devam etmesini umuyoruz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211213/2021-yilinin-ilk-10-ayinda-turkiyeyi-en-cok-rus-turist-ziyaret-etti-1051729581.html

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rusya, ruble, turist, türkiye otelciler federasyonu (türofed), türk lirası, necip boz