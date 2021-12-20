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Türkiye Otelciler Federasyonu: TL'deki düşüş Rusya'dan turist akışını etkilemez
Türkiye Otelciler Federasyonu: TL'deki düşüş Rusya'dan turist akışını etkilemez
Türkiye Otelciler Federasyonu Genel Koordinatörü Boz, Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesinin Rusya’dan Türkiye’ye turist akışını pek... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T12:48+0300
2021-12-20T12:48+0300
rusya
ruble
turist
türkiye otelciler federasyonu (türofed)
türk lirası
necip boz
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Rus basınına konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Genel Koordinatörü Necip Boz, “Durumun Rusya’dan turist akışını ciddi şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum, zira Rus turistler seyahat masraflarının tamamını ülkelerinde ruble ile ödüyor. Kurun düşüşü onlar için otel dışında faydalı olabilir. Ancak Türkiye’de de fiyatların son yaşananlar doğrultusunda arttığını hesaba katmak gerekiyor” ifadelerini kullandı. Gelecek dönem için tahminlerde bulunması istenen Boz, neler olacağını TL kurunun değil salgının belirleyeceğini söyledi. Boz, “Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve İran vatandaşlarının ülkemize tatile gelmeye devam etmesini umuyoruz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211213/2021-yilinin-ilk-10-ayinda-turkiyeyi-en-cok-rus-turist-ziyaret-etti-1051729581.html
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rusya, ruble, turist, türkiye otelciler federasyonu (türofed), türk lirası, necip boz

Türkiye Otelciler Federasyonu: TL'deki düşüş Rusya'dan turist akışını etkilemez

12:48 20.12.2021
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTürk Lirası, banka
Türk Lirası, banka - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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Türkiye Otelciler Federasyonu Genel Koordinatörü Boz, Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesinin Rusya’dan Türkiye’ye turist akışını pek etkileyeceğini düşünmediğini söyledi.
Rus basınına konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Genel Koordinatörü Necip Boz, “Durumun Rusya’dan turist akışını ciddi şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum, zira Rus turistler seyahat masraflarının tamamını ülkelerinde ruble ile ödüyor. Kurun düşüşü onlar için otel dışında faydalı olabilir. Ancak Türkiye’de de fiyatların son yaşananlar doğrultusunda arttığını hesaba katmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Gelecek dönem için tahminlerde bulunması istenen Boz, neler olacağını TL kurunun değil salgının belirleyeceğini söyledi. Boz, “Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve İran vatandaşlarının ülkemize tatile gelmeye devam etmesini umuyoruz” dedi.
İnfografik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
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