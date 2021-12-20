https://tr.sputniknews.com/20211220/turkiye-sam-ve-suriyeli-muhaliflerin-heyetleri-gorusmeler-icin-kazakistanda---1051940574.html

Türkiye, Şam ve Suriyeli muhaliflerin heyetleri görüşmeler için Kazakistan’da

Türkiye, Şam ve Suriyeli muhaliflerin heyetleri görüşmeler için Kazakistan’da

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Türkiye, Suriye hükümeti ve muhalefetinden heyetler 21-22 Aralık’taki müzakereler için Nursultan’a gitti. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

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2021-12-20T16:03+0300

2021-12-20T16:08+0300

rusya

suriye

kazakistan

türkiye

şam

aleksandr lavrentyev

muhalif

selçuk ünal

nursultan

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Açıklamada, “Başkente Suriye hükümeti, Suriyeli silahlı muhalifler ve Türkiye’den bir heyet geldi. Suriye hükümeti heyetine Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan, silahlı muhaliflerin heyetine ise Ahmet Toma başkanlık ediyor” ifadeleri kullanıldı. Bugün akşam saatlerinde Rusya ve İran’dan birer heyetin yanı sıra BM’den temsilciler ve başka gözlemcilerin de kente gitmesi bekleniyor. Rus heyete Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türk heyete Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Selçuk Ünal başkanlık edecek. Daha önce 21-22 Aralık’ta Nursultan’da yapılacak Suriye konulu müzakerelerde daha önce varılan anlaşmaların uygulanması ve ülkedeki durumun ele alınmasının planlandığı belirtilmişti.

rusya

suriye

kazakistan

şam

nursultan

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rusya, suriye, kazakistan, türkiye, şam, aleksandr lavrentyev, muhalif, selçuk ünal, nursultan