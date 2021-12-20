https://tr.sputniknews.com/20211220/turkiyenin-ilk-kadin-ortodontisti-ayse-mayda-hayatini-kaybetti-1051931855.html

Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda hayatını kaybetti

İzmir'de yaşayan, Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda, 105 yaşında hayatını kaybetti. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T12:40+0300

2021-12-20T12:40+0300

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türkiye

kadın

vefat

dişçi

ayşe mayda

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Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti olarak bilinen Ayşe Mayda, İzmir'de tedavi gördüğü özel hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. İzmir'in en tanınmış diş hekimi olan ve yaşamına çok sayıda konferans, bağış ve toplumsal farkındalık etkinliği sığdıran Mayda'nın ölümü, sevenlerini üzdü.Ayşe Mayda'nın cenazesinin, yarın Konak ilçesindeki Hacı Ahmet Tatari Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.Ayşe Mayda kimdir? Ayşe Mayda, 1916 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Konak'ta Ravza-i İrfan İlkokulu'na başlayan Mayda, İzmir Amerikan Kız Koleji'nde eğitimini sürdürdü. Mayda, 1937 yılında üniversite için İstanbul'a giderek, İstanbul Üniversitesi'nde Diş Tababeti Mektebi Bölümü'ne kaydını yaptırdı.1945 yılına kadar Türkiye'de diş hekimliğinin ve ortodontinin gelişmesine büyük katkılar sunan Prof. Dr. Alfred Kantorovicz'in asistanlığını yapan Mayda, özellikle ortodonti bölümünde önemli ve başarılı çalışmalarda bulundu. 9 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra Prof. Dr. Kantorovicz'in verdiği belgeyle İzmir'de diş hekimliğinin yanı sıra ortodonti alanında da çalışmaya başlayan Ayşe Mayda, 1983 yılına kadar diş hekimliği ve ortodonti alanında hizmet verdi.

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kadın, vefat, dişçi, ayşe mayda