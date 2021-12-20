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Uğur Şahin: Omicron'a karşı 3. dozda koruma yüzde 70 ama pandemiyi bitirmek için aşı yeterli değil
Uğur Şahin: Omicron'a karşı 3. dozda koruma yüzde 70 ama pandemiyi bitirmek için aşı yeterli değil
BioNTech firmasının CEO'su Uğur Şahin, geliştirdikleri koronavirüs aşısının üçüncü dozunun Omicron'dan koruduğunu ama özellikle bu kış önlemlere dikkat... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T16:56+0300
2021-12-20T17:01+0300
güney afrika
pfizer
le monde
kış
koronavirüs
biontech
uğur şahin
omicron
maske
kovid-19 tarama testi
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Pfizer ile beraber koronavirüs aşısı üreten Alman şirketi BioNTech'in kurucu ortaklarından Prof. Dr. Uğur Şahin, Fransız Le Monde'e açıklamalarda bulundu.Duvar'ın aktardığına göre Şahin, Pfizer ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısının üçüncü dozda yüzde 70 ila 75 etkili göründüğünü söylese de, Omicron'a karşı şu an için sadece aşıların yeterli olmadığı uyarısı yaptı. Şahin, İngiltere ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden aşı konusunda gelen ön verilere göre Pfizer-BioNTech aşısının Omicron'dan 'üçüncü doz sonrası yaklaşık yüzde 70, ikinci dozdan sonra ise yüzde 20 ila 40 oranında koruduğunu' söyledi. Aşının Omicron'a karşı koruma oranı konusunda özellikle İngiltere ve Almanya'dan gerçek yaşam verilerini beklediğini belirten Şahin, "Omicron'a karşı zaman içinde koruma kaybı olacaktır. Bu çok muhtemel ama bunun hızını ölçmemiz gerekiyor" dedi.Şahin, "Öngörülerimi ön laboratuvar sonuçlarına değil gerçek yaşam verilerine dayandıracağım. İlk virüse karşı elde ettiğimiz yüzde 95 koruma oranından uzak olduğumu açık. Fakat aşımızın üçüncü dozu hastalığın herhangi bir formuna karşı yüzde 70 ila 75 koruma sağlıyor görünüyor, ki bu bir aşı için genel olarak iyi bir sonuç. Ve daha ağır hastalık açısından bu oranın da ötesinde olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu. Ancak Şahin sadece aşıların pandemiye son vermeyeceği konusunda da uyarıda bulundu. Şahin, "Üç doz aşı olan kişiler bile hastalığı bulaştırabilir ve özellikle risk gruplarının yanındalarsa, test yaptırmaları gerekecek. Omicron varyantı hâkim hale gelirken, önleyici tedbirler özellikle bu kış hayati önemde olacak" ifadelerini kullandı.Şahin, Kovid-19 testinin özellikle yaşlılar için, kış aylarında maske takma gibi diğer koruyucu önlemler kadar önemli olduğunu belirterek, "Aksi takdirde bu yeni varyantın hızlı genişlemesini kontrol edemeyiz" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211210/ugur-sahin-ucuncu-doz-asinin-omicron-nedeniyle-uc-ay-sonra-yapilmasinda-fayda-var-1051636552.html
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güney afrika, pfizer, le monde, kış, koronavirüs, biontech , uğur şahin, omicron, maske, kovid-19 tarama testi, kovid-19

Uğur Şahin: Omicron'a karşı 3. dozda koruma yüzde 70 ama pandemiyi bitirmek için aşı yeterli değil

16:56 20.12.2021 (güncellendi: 17:01 20.12.2021)
© AFP 2021 / TOBIAS SCHWARZUğur Şahin
Uğur Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / TOBIAS SCHWARZ
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BioNTech firmasının CEO'su Uğur Şahin, geliştirdikleri koronavirüs aşısının üçüncü dozunun Omicron'dan koruduğunu ama özellikle bu kış önlemlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Pfizer ile beraber koronavirüs aşısı üreten Alman şirketi BioNTech'in kurucu ortaklarından Prof. Dr. Uğur Şahin, Fransız Le Monde'e açıklamalarda bulundu.
Duvar'ın aktardığına göre Şahin, Pfizer ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısının üçüncü dozda yüzde 70 ila 75 etkili göründüğünü söylese de, Omicron'a karşı şu an için sadece aşıların yeterli olmadığı uyarısı yaptı.
Şahin, İngiltere ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden aşı konusunda gelen ön verilere göre Pfizer-BioNTech aşısının Omicron'dan 'üçüncü doz sonrası yaklaşık yüzde 70, ikinci dozdan sonra ise yüzde 20 ila 40 oranında koruduğunu' söyledi.
Aşının Omicron'a karşı koruma oranı konusunda özellikle İngiltere ve Almanya'dan gerçek yaşam verilerini beklediğini belirten Şahin, "Omicron'a karşı zaman içinde koruma kaybı olacaktır. Bu çok muhtemel ama bunun hızını ölçmemiz gerekiyor" dedi.
Şahin, "Öngörülerimi ön laboratuvar sonuçlarına değil gerçek yaşam verilerine dayandıracağım. İlk virüse karşı elde ettiğimiz yüzde 95 koruma oranından uzak olduğumu açık. Fakat aşımızın üçüncü dozu hastalığın herhangi bir formuna karşı yüzde 70 ila 75 koruma sağlıyor görünüyor, ki bu bir aşı için genel olarak iyi bir sonuç. Ve daha ağır hastalık açısından bu oranın da ötesinde olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.
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Uğur Şahin: Üçüncü doz aşının, Omicron nedeniyle üç ay sonra yapılmasında fayda var
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Ancak Şahin sadece aşıların pandemiye son vermeyeceği konusunda da uyarıda bulundu. Şahin, "Üç doz aşı olan kişiler bile hastalığı bulaştırabilir ve özellikle risk gruplarının yanındalarsa, test yaptırmaları gerekecek. Omicron varyantı hâkim hale gelirken, önleyici tedbirler özellikle bu kış hayati önemde olacak" ifadelerini kullandı.
Şahin, Kovid-19 testinin özellikle yaşlılar için, kış aylarında maske takma gibi diğer koruyucu önlemler kadar önemli olduğunu belirterek, "Aksi takdirde bu yeni varyantın hızlı genişlemesini kontrol edemeyiz" diye konuştu.
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