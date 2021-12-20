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Vali Köşger: İzmir'de Omicron varyantı tespit edilen 5 kişi sağlığına kavuştu
Vali Köşger: İzmir'de Omicron varyantı tespit edilen 5 kişi sağlığına kavuştu
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte Omicron varyantına yakalanan 5 kişinin tedavisinin tamamlandığını ve hastalığı hafif semptomlarla atlattıklarını... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T14:11+0300
2021-12-20T14:11+0300
koronavirüs
izmir
yavuz selim köşger
koronavirüs
omicron
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1’i İstanbul’da, 5’i İzmir’de olmak üzere 6 kişide Omicron varyantı tespit edildiğini açıklamıştı.İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir’de Omicron varyantı tespit edilen ve evde tedavi gören 5 kişinin hastalığı hafif semptomlarla atlattıklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.Vali Köşger, tedavileri tamamlanan 5 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.Öte yandan Bakan Koca, illere göre haftalık koronavirüs vakaları ile ilgili son paylaşımında ise 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısını İzmir’de 68,47 olarak açıklamıştı. Bu konuyla ilgili de bilgi veren Vali Köşger, son 2 günde İzmir’de vaka sayılarında önemli düşüş yaşandığını ve beklentilerinin, düşüşün ilerleyen günlerde süreceği yönünde olduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211213/izmir-valisi-kosger-omicronlu-vakalarin-yurt-disi-baglantilari-yok-1051733280.html
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izmir, yavuz selim köşger, koronavirüs, omicron

Vali Köşger: İzmir'de Omicron varyantı tespit edilen 5 kişi sağlığına kavuştu

14:11 20.12.2021
© DHASelim Köşger
Selim Köşger - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© DHA
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte Omicron varyantına yakalanan 5 kişinin tedavisinin tamamlandığını ve hastalığı hafif semptomlarla atlattıklarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1’i İstanbul’da, 5’i İzmir’de olmak üzere 6 kişide Omicron varyantı tespit edildiğini açıklamıştı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir’de Omicron varyantı tespit edilen ve evde tedavi gören 5 kişinin hastalığı hafif semptomlarla atlattıklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
Vali Köşger, tedavileri tamamlanan 5 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.
Öte yandan Bakan Koca, illere göre haftalık koronavirüs vakaları ile ilgili son paylaşımında ise 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısını İzmir’de 68,47 olarak açıklamıştı. Bu konuyla ilgili de bilgi veren Vali Köşger, son 2 günde İzmir’de vaka sayılarında önemli düşüş yaşandığını ve beklentilerinin, düşüşün ilerleyen günlerde süreceği yönünde olduğunu kaydetti.
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