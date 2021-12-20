https://tr.sputniknews.com/20211220/vali-kosger-izmirde-omicron-varyanti-tespit-edilen-5-kisi-sagligina-kavustu-1051936086.html

Vali Köşger: İzmir'de Omicron varyantı tespit edilen 5 kişi sağlığına kavuştu

Vali Köşger: İzmir'de Omicron varyantı tespit edilen 5 kişi sağlığına kavuştu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte Omicron varyantına yakalanan 5 kişinin tedavisinin tamamlandığını ve hastalığı hafif semptomlarla atlattıklarını... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T14:11+0300

2021-12-20T14:11+0300

2021-12-20T14:11+0300

koronavirüs

izmir

yavuz selim köşger

koronavirüs

omicron

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1’i İstanbul’da, 5’i İzmir’de olmak üzere 6 kişide Omicron varyantı tespit edildiğini açıklamıştı.İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir’de Omicron varyantı tespit edilen ve evde tedavi gören 5 kişinin hastalığı hafif semptomlarla atlattıklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.Vali Köşger, tedavileri tamamlanan 5 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.Öte yandan Bakan Koca, illere göre haftalık koronavirüs vakaları ile ilgili son paylaşımında ise 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısını İzmir’de 68,47 olarak açıklamıştı. Bu konuyla ilgili de bilgi veren Vali Köşger, son 2 günde İzmir’de vaka sayılarında önemli düşüş yaşandığını ve beklentilerinin, düşüşün ilerleyen günlerde süreceği yönünde olduğunu kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20211213/izmir-valisi-kosger-omicronlu-vakalarin-yurt-disi-baglantilari-yok-1051733280.html

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