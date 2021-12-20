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Vitor Pereira: Ne dendiğini umursamıyorum, Fenerbahçe'de olmaktan gururluyum
Vitor Pereira: Ne dendiğini umursamıyorum, Fenerbahçe'de olmaktan gururluyum
Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereria, Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldıkları derbi sonrası yaptığı açıklamada, "Sahada taraftarı, başkanı ve hocası için oynayan... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T06:38+0300
2021-12-20T06:36+0300
spor
fenerbahçe
vitor pereira
beşiktaş
derbi
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında derbide Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, kazanmak için her şeyi yaptıklarını ancak istedikleri sonucu elde edemediklerini söyledi.Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Pereira, oyuncularının galip gelmek için savaştığını ancak başaramadıklarını belirtti.'Galibiyeti başkanımıza sunmak istiyorduk'Maçın, iki iyi ve aynı seviyelerde takımın mücadelesine sahne olduğunu dile getiren Pereira, "Maçtan önce iyi çalıştık, takımda birlik havası vardı. Bu galibiyeti başkanımıza sunmak istiyorduk çünkü o bu kulüp için her şeyi yapıyor. Aynı şekilde taraftarlarımız da öyle. Maalesef bugün istediğimiz sonucu alamadık. Yapmamız gereken çalışmalara devam etmek ve kaybettiğimiz puanları önümüzdeki periyotta telafi etmek" diye konuştu.'Taraftarın tepkisini anlamamız gerekiyor'Sahada birlik olmuş bir takım gördüğünü vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, şöyle devam etti:"Sahada taraftarı, başkanı ve hocası için oynayan bir takım gördüm. Takımım çok koştu. Söylediğiniz şeyleri insanlar konuşur. Ben ne dendiğini umursamıyorum. Fenerbahçe'de olmaktan gururluyum. Ne konuşulduğu umrumda değil. Bizim yapmamız gereken şey çalışmalarımıza devam etmek. Yarın yeni bir gün önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor, birlik olmamız gerekiyor. Puan farkını kapatmak istiyoruz ama futbolda her şeyi kontrol edemiyorsunuz. Başkanımız bizi her zaman destekledi, başarılı olabilmemiz için bize en iyi şartları sundular ama taraftarların duygularını da kabul etmek gerekiyor. Taraftarlarımız çok duygulu, takımlarına tapıyorlar. Bu tepkileri anlamamız gerekiyor. Bizim de onlar için savaşmamız gerekiyor."Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin maç kaçırmaları dolayısıyla fizik seviyelerinin ilk 11'de başlamak için yeterli olmadığını ve antrenman performansına göre en iyi ilk 11'i sahaya sürdüklerini düşündüğünü aktaran Pereira, puan kaybını oyuncu tercihleri sebebiyle yaşamadıklarını dile getirerek sözlerini tamamladı.
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fenerbahçe, vitor pereira, beşiktaş, derbi

Vitor Pereira: Ne dendiğini umursamıyorum, Fenerbahçe'de olmaktan gururluyum

06:38 20.12.2021
© İHA / OZAN BUĞRA KOŞAR-AW450766Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© İHA / OZAN BUĞRA KOŞAR-AW450766
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereria, Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldıkları derbi sonrası yaptığı açıklamada, "Sahada taraftarı, başkanı ve hocası için oynayan bir takım gördüm. Takımım çok koştu. Söylediğiniz şeyleri insanlar konuşur. Ben ne dendiğini umursamıyorum. Fenerbahçe'de olmaktan gururluyum" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında derbide Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, kazanmak için her şeyi yaptıklarını ancak istedikleri sonucu elde edemediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Pereira, oyuncularının galip gelmek için savaştığını ancak başaramadıklarını belirtti.

'Galibiyeti başkanımıza sunmak istiyorduk'

Maçın, iki iyi ve aynı seviyelerde takımın mücadelesine sahne olduğunu dile getiren Pereira, "Maçtan önce iyi çalıştık, takımda birlik havası vardı. Bu galibiyeti başkanımıza sunmak istiyorduk çünkü o bu kulüp için her şeyi yapıyor. Aynı şekilde taraftarlarımız da öyle. Maalesef bugün istediğimiz sonucu alamadık. Yapmamız gereken çalışmalara devam etmek ve kaybettiğimiz puanları önümüzdeki periyotta telafi etmek" diye konuştu.

'Taraftarın tepkisini anlamamız gerekiyor'

Sahada birlik olmuş bir takım gördüğünü vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Sahada taraftarı, başkanı ve hocası için oynayan bir takım gördüm. Takımım çok koştu. Söylediğiniz şeyleri insanlar konuşur. Ben ne dendiğini umursamıyorum. Fenerbahçe'de olmaktan gururluyum. Ne konuşulduğu umrumda değil. Bizim yapmamız gereken şey çalışmalarımıza devam etmek. Yarın yeni bir gün önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor, birlik olmamız gerekiyor. Puan farkını kapatmak istiyoruz ama futbolda her şeyi kontrol edemiyorsunuz. Başkanımız bizi her zaman destekledi, başarılı olabilmemiz için bize en iyi şartları sundular ama taraftarların duygularını da kabul etmek gerekiyor. Taraftarlarımız çok duygulu, takımlarına tapıyorlar. Bu tepkileri anlamamız gerekiyor. Bizim de onlar için savaşmamız gerekiyor."
Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin maç kaçırmaları dolayısıyla fizik seviyelerinin ilk 11'de başlamak için yeterli olmadığını ve antrenman performansına göre en iyi ilk 11'i sahaya sürdüklerini düşündüğünü aktaran Pereira, puan kaybını oyuncu tercihleri sebebiyle yaşamadıklarını dile getirerek sözlerini tamamladı.
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