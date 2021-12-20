https://tr.sputniknews.com/20211220/vitor-pereira-ne-dendigini-umursamiyorum-fenerbahcede-olmaktan-gururluyum-1051922291.html

Vitor Pereira: Ne dendiğini umursamıyorum, Fenerbahçe'de olmaktan gururluyum

Vitor Pereira: Ne dendiğini umursamıyorum, Fenerbahçe'de olmaktan gururluyum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereria, Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldıkları derbi sonrası yaptığı açıklamada, "Sahada taraftarı, başkanı ve hocası için oynayan... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T06:38+0300

2021-12-20T06:38+0300

2021-12-20T06:36+0300

spor

fenerbahçe

vitor pereira

beşiktaş

derbi

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında derbide Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, kazanmak için her şeyi yaptıklarını ancak istedikleri sonucu elde edemediklerini söyledi.Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Pereira, oyuncularının galip gelmek için savaştığını ancak başaramadıklarını belirtti.'Galibiyeti başkanımıza sunmak istiyorduk'Maçın, iki iyi ve aynı seviyelerde takımın mücadelesine sahne olduğunu dile getiren Pereira, "Maçtan önce iyi çalıştık, takımda birlik havası vardı. Bu galibiyeti başkanımıza sunmak istiyorduk çünkü o bu kulüp için her şeyi yapıyor. Aynı şekilde taraftarlarımız da öyle. Maalesef bugün istediğimiz sonucu alamadık. Yapmamız gereken çalışmalara devam etmek ve kaybettiğimiz puanları önümüzdeki periyotta telafi etmek" diye konuştu.'Taraftarın tepkisini anlamamız gerekiyor'Sahada birlik olmuş bir takım gördüğünü vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, şöyle devam etti:"Sahada taraftarı, başkanı ve hocası için oynayan bir takım gördüm. Takımım çok koştu. Söylediğiniz şeyleri insanlar konuşur. Ben ne dendiğini umursamıyorum. Fenerbahçe'de olmaktan gururluyum. Ne konuşulduğu umrumda değil. Bizim yapmamız gereken şey çalışmalarımıza devam etmek. Yarın yeni bir gün önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor, birlik olmamız gerekiyor. Puan farkını kapatmak istiyoruz ama futbolda her şeyi kontrol edemiyorsunuz. Başkanımız bizi her zaman destekledi, başarılı olabilmemiz için bize en iyi şartları sundular ama taraftarların duygularını da kabul etmek gerekiyor. Taraftarlarımız çok duygulu, takımlarına tapıyorlar. Bu tepkileri anlamamız gerekiyor. Bizim de onlar için savaşmamız gerekiyor."Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin maç kaçırmaları dolayısıyla fizik seviyelerinin ilk 11'de başlamak için yeterli olmadığını ve antrenman performansına göre en iyi ilk 11'i sahaya sürdüklerini düşündüğünü aktaran Pereira, puan kaybını oyuncu tercihleri sebebiyle yaşamadıklarını dile getirerek sözlerini tamamladı.

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fenerbahçe, vitor pereira, beşiktaş, derbi