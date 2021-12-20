https://tr.sputniknews.com/20211220/yilbasi-oncesi-sahte-icki-uretenlere-yonelik-zehir-2-operasyonu-baslatildi-169-gozalti-1051950318.html

Yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir-2' operasyonu başlatıldı: 169 gözaltı

Yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir-2' operasyonu başlatıldı: 169 gözaltı

Ülke genelinde yasa dışı içki imalathanesi ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adrese düzenlenen "Zehir-2" operasyonunda 169... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T20:27+0300

2021-12-20T20:27+0300

2021-12-20T20:27+0300

türkiye

türkiye

operasyon

sahte içki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1045206502_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_37af869dab2ac282281145774a6350ff.jpg

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, KOM birimlerince 'merdiven altı' tabir edilen koşullarda yasa dışı üretilen ve zehirlenmelere sebebiyet veren sahte/kaçak içki ile mücadele çalışmaları kapsamında 'Zehir' ve 'Alkol' başta olmak üzere birçok operasyonun düzenlendiği anımsatıldı.Halk sağlığının korunması amacıyla sahte içki üretiminin yapıldığı yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve satılan sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla 81 ilde "Zehir-2" operasyonunun başlatıldığı kaydedilen açıklamada, yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adreste arama yapıldığı belirtildi.İlgili cumhuriyet başsavcılıklarınca verilen kararlar uyarınca 169 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, 21 bin 140 litre sahte/kaçak içki,1867 şişe sahte/kaçak içki, 4 bin 877 aroma, 218 sahte bandrol ile etiket, boş şişe ve kapak gibi 1653 malzeme ele geçirildiği kaydedildi.Açıklamada operasyonlar sırasında 3 imalathanede yasa dışı yollarla alkollü içki üretildiği de belirlendi.

https://tr.sputniknews.com/20211220/bursa-merkezli-operasyonda-57-bin-litre-sahte-icki-ele-gecirildi-1051947703.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, operasyon, sahte içki