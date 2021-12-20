https://tr.sputniknews.com/20211220/zurafa-sokak-kultur-ve-sanat-merkezi-olarak-hizmet-verecek-1051937071.html

Zürafa Sokak, Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmet verecek

Zürafa Sokak, Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmet verecek

Beyoğlu’nun tarihi semti Karaköy’deki Zürafa Sokak’ın dönüşümüne ilişkin Başkan Haydar Ali Yıldız, basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Beyoğlu... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T14:26+0300

2021-12-20T14:26+0300

2021-12-20T14:26+0300

yaşam

beyoğlu

restorasyon

karaköy

sanat

zürafa

dönüşüm

sokak

haydar ali yıldız

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Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Medeniyetler insan, zaman ve mekan ile okunur. Zamanın ruhunu ve birikimini doğru okuyarak çevreyi değerlendirmek ve tasarlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Karaköy Galata Rıhtımı, Milli Mücadele’nin başladığı yerdir. Pandemi nedeniyle iki yıldır kapalı olan ve genel evin bulunduğu Zürafa Sokak’taki evleri bugün itibariyle Kültür Sanat Merkezi haline getireceğimizi milletimizle paylaşıyorum. Bugün itibariyle Zürafa Sokak, Alageyik Sokak ve Kadem Sokak eski fonksiyonundan arındırılarak Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmet verecek. Buranın mülkiyet durumu ve hak sahipliğiyle ilgili bir çalışmamız yoktur. Türkiye, bir hukuk devletidir. Mülkiyet anayasa teminatı altındadır. Bu mekanın mahkeme süreçleriyle ilgili bizim çalışmalarımızın doğrudan veya dolaylı irtibatı yoktur. Biz Beyoğlu Belediyesi olarak sokağa yeni bir fonksiyon getiriyoruz” diye konuştu.'Kültür ve Sanat Merkezi̇’ni̇n önemli̇ noktalarından olacak'Beyoğlu’nun tarihten bugüne farklı kültürlerin merkezi olduğunu söyleyen Başkan Yıldız, açıklamalarına şöyle devam etti:'Dönüşüm tamamen hak sahi̇pleri̇ni̇n sorumluluğunda'Gelişen dünyayla beraber Zürafa Sokak’ın daha modern daha çağdaş bir şekilde dünyaya hitap edeceğini kaydeden Yıldız, sözlerini şöyle noktaladı:

https://tr.sputniknews.com/20211030/bakan-ersoy-akmyi-artik-bina-olarak-degil-beyoglu-kultur-yolu-rotasinin-halkasi-olarak-goruyoruz-1050332278.html

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beyoğlu, restorasyon, karaköy, sanat, zürafa, dönüşüm, sokak, haydar ali yıldız