https://tr.sputniknews.com/20211221/1830dan-aldigi-dolari-1215e-bozdurdu-iyi-oldu-1051978209.html

18.30'dan aldığı doları 12.15'e bozdurdu: 'İyi oldu'

18.30'dan aldığı doları 12.15'e bozdurdu: 'İyi oldu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamanın ardından döviz büroları sabah erken saatlerde dolmaya başladı. 18.30 liradan dolar alarak 12.15 liraya... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T16:32+0300

2021-12-21T16:32+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından döviz düşüşe geçti. Döviz kurlarının düşüşünü gören vatandaşlar sabahın erken saatlerinde döviz bürolarına akın etti. 'Düşmesi gerekiyordu'"18.30 liradan dolar aldığını ve 12.15 liradan bozdurduğunu" ifade eden bir kişi "Zarar etsem de iyi oldu, güzel oldu. Bana göre düşmesi gerekiyordu, zarar etsem de iyi oldu" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211221/ankarada-doviz-burolarinda-yogunluk-1051969302.html

https://tr.sputniknews.com/20211221/hazine-ve-maliye-bakanligi-dovize-dayali-tl-mevduat-duzenlemesinin-detaylarini-acikladi-1051971637.html

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dolar, ekonomik kriz, döviz, ekonomi, dolar/tl