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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211221/1830dan-aldigi-dolari-1215e-bozdurdu-iyi-oldu-1051978209.html
18.30'dan aldığı doları 12.15'e bozdurdu: 'İyi oldu'
18.30'dan aldığı doları 12.15'e bozdurdu: 'İyi oldu'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamanın ardından döviz büroları sabah erken saatlerde dolmaya başladı. 18.30 liradan dolar alarak 12.15 liraya... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T16:32+0300
2021-12-21T16:32+0300
2021-12-21T16:34+0300
ekonomi
dolar
ekonomik kriz
döviz
ekonomi
dolar/tl
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından döviz düşüşe geçti. Döviz kurlarının düşüşünü gören vatandaşlar sabahın erken saatlerinde döviz bürolarına akın etti. 'Düşmesi gerekiyordu'"18.30 liradan dolar aldığını ve 12.15 liradan bozdurduğunu" ifade eden bir kişi "Zarar etsem de iyi oldu, güzel oldu. Bana göre düşmesi gerekiyordu, zarar etsem de iyi oldu" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211221/ankarada-doviz-burolarinda-yogunluk-1051969302.html
https://tr.sputniknews.com/20211221/hazine-ve-maliye-bakanligi-dovize-dayali-tl-mevduat-duzenlemesinin-detaylarini-acikladi-1051971637.html
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dolar, ekonomik kriz, döviz, ekonomi, dolar/tl
18.30'dan aldığı doları 12.15'e bozdurdu: 'İyi oldu' 16:32 21.12.2021 (güncellendi: 16:34 21.12.2021)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamanın ardından döviz büroları sabah erken saatlerde dolmaya başladı. 18.30 liradan dolar alarak 12.15 liraya bozduran bir kişi "İyi oldu" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı
açıklamaların
ardından döviz düşüşe geçti.
Döviz kurlarının düşüşünü gören vatandaşlar sabahın erken saatlerinde döviz bürolarına akın etti.
'Düşmesi gerekiyordu'
"
18.30 liradan dolar aldığını ve 12.15 liradan bozdurduğunu" ifade eden bir kişi " Zarar etsem de iyi oldu, güzel oldu. Bana göre düşmesi gerekiyordu, zarar etsem de iyi oldu" dedi.