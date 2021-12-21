https://tr.sputniknews.com/20211221/2019dan-beri-ilk-japonyada-3-mahkum-idam-edildi-1051964877.html

2019'dan beri ilk: Japonya’da 3 mahkum idam edildi

2019'dan beri ilk: Japonya’da 3 mahkum idam edildi

Japonya'da 2 yıl aranın ardından idam cezaları yeniden uygulanmaya başlandı. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T11:47+0300

2021-12-21T11:47+0300

2021-12-21T11:47+0300

dünya

japonya

fumio kişida

idam

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Dünyada idam cezasını uygulamaya devam eden sayılı demokrasilerden biri olan Japonya'da hükümet daha önce ölüm cezasına çarptırılan 3 mahkumun cezasının bugün infaz edildiğini açıkladı. 2019 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk infazlar, Japonya Başbakanı Fumio Kişida döneminin de ilk idamları olarak kayıtlara geçti. İdam edilen mahkumlardan 65 yaşındaki Yasutaka Fujişiro, 2004 yılında Hyogo eyaletinde 7 akrabasını öldürme suçundan hüküm giymişti. 54 yaşındaki Tomoaki Takanezawa, Gunma eyaletindeki bir oyun salonunda bir çalışanı öldürdüğü gerekçesiyle, 44 yaşındaki Mitsunori Onogawa de farklı bir oyun salonunda 1 kişiyi öldürme suçundan idam cezasına çarptırılmıştı. Bugünkü idamların ardından ülkede ölüm cezasının infazını bekleyen mahkumların sayısı 107 oldu. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yardımcısı Seiji Kihara, menfur suçların halen işleniyor olması nedeniyle idam cezasını kaldırmanın uygun olmadığını belirterek, "Birçok Japon, aşırı derecede kötü niyetli suçlar karşısında ölüm cezasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211109/japonyada-idam-mahkumlarindan-infazlarini-birkac-saat-once-ogrendikleri-gerekcesiyle-dava-1050607738.html

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