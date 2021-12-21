https://tr.sputniknews.com/20211221/5-super-lig-kulubu-pfdkya-sevk-edildi--1051989877.html

5 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

5 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

GZT Giresunspor, Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T21:25+0300

2021-12-21T21:25+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:“1- GZT GİRESUNSPOR Kulübü'nün 17.12.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-ALTAY Sport Toto Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 ve 6/7. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi EMRAH BAYDAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 21.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi MUHAMMET AKBAŞ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 21.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi MURAT ŞİMŞEK'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 21.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 18.12.2021 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/1 ve 5/1 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 18.12.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 18.12.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 19.12.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

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türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)