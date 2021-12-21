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Örümcek Adam setinde 'kahramanlar buluşması'
Örümcek Adam setinde 'kahramanlar buluşması'
'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' filminin yıldızı Tom Holland, 6 yaşındayken 4 yaşındaki kız kardeşini köpek saldırısından kurtarıp ağır yara alan küçük çocuğa... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T10:57+0300
2021-12-21T11:08+0300
abd
film
film seti
marvel
tom holland
bridger walker
zendaya
örümcek adam: eve dönüş yok
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ABD'de 2020'de 6 yaşındayken "Biri ölecekse bu ben olmalıyım" diye düşünerek 4 yaşındaki kız kardeşini köpek saldırısından kurtarmak için araya giren ve yüzüne 90'dan fazla dikiş atılan Bridger Walker'a Örümcek Adam ekibinin sürpriz yaptığı görüntüler paylaşıldı. Walker, pandemi döneminin ilk gün gişe rekorunu kıran 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' filminin başrollerinden Tom Holland ve Zendaya ile film setinde hoş bir gün geçirme fırsatı buldu. Baba Robert Walker'ın anlattığına göre Örümcek Adam kostümü içindeki Holland ve Zendaya, Walker ve kız kardeşiyle yakından ilgilendi. Holland'ın kardeşi Harry Holland da aileye sette eşlik etti. Büyük bir Marvel hayranı olan Walker kız kardeşi için yaptığı kahramanlık nedeniyle manşetlere çıkınca Robert Downey Jr, Briel Larson, Mark Ruffalo ve Chris Evans gibi Marvel yıldızları küçük çocuğa hediye ve mesaj yollamış, Tom Holland da kendisini sete davet etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211220/orumcek-adam-eve-donus-yoktan-rekor-acilis-1051924768.html
https://tr.sputniknews.com/20200716/alti-yasindaki-minik-kahraman-kardesini-kopek-saldirisindan-kurtarmak-icin-araya-girdi-biri-1042467854.html
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abd, film, film seti, marvel, tom holland, bridger walker, zendaya, örümcek adam: eve dönüş yok

Örümcek Adam setinde 'kahramanlar buluşması'

10:57 21.12.2021 (güncellendi: 11:08 21.12.2021)
© AFP 2021 / EMMA MCINTYRETom Holland
Tom Holland - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / EMMA MCINTYRE
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'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' filminin yıldızı Tom Holland, 6 yaşındayken 4 yaşındaki kız kardeşini köpek saldırısından kurtarıp ağır yara alan küçük çocuğa verdiği sözü tuttu.
ABD'de 2020'de 6 yaşındayken "Biri ölecekse bu ben olmalıyım" diye düşünerek 4 yaşındaki kız kardeşini köpek saldırısından kurtarmak için araya giren ve yüzüne 90'dan fazla dikiş atılan Bridger Walker'a Örümcek Adam ekibinin sürpriz yaptığı görüntüler paylaşıldı.
Walker, pandemi döneminin ilk gün gişe rekorunu kıran 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' filminin başrollerinden Tom Holland ve Zendaya ile film setinde hoş bir gün geçirme fırsatı buldu.
Baba Robert Walker'ın anlattığına göre Örümcek Adam kostümü içindeki Holland ve Zendaya, Walker ve kız kardeşiyle yakından ilgilendi.
Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
YAŞAM
'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' filminden rekor açılış
Dün, 09:26
Holland'ın kardeşi Harry Holland da aileye sette eşlik etti.
Büyük bir Marvel hayranı olan Walker kız kardeşi için yaptığı kahramanlık nedeniyle manşetlere çıkınca Robert Downey Jr, Briel Larson, Mark Ruffalo ve Chris Evans gibi Marvel yıldızları küçük çocuğa hediye ve mesaj yollamış, Tom Holland da kendisini sete davet etmişti.
ABD’de, dört yaşındaki kız kardeşini köpek saldırısından kurtarmak için araya giren ve yüzüne 90'dan fazla dikiş atılan altı yaşındaki Bridger Walker günün kahramanı oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2020
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Altı yaşındaki minik kahraman, kardeşini köpek saldırısından kurtarmak için araya girdi: Biri ölecekse bu ben olmalıydım
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