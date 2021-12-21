https://tr.sputniknews.com/20211221/65-yasindaki-adam-6-yasindaki-kiz-cocuguna-cinsel-istismar-iddiasiyla-tutuklandi-1051972049.html
65 yaşındaki adam, 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
65 yaşındaki adam, 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Afyonkarahisar'da 6 yaşındaki kızlarının vücudundaki morluklardan şüphelenen aile, bir gerçeği ortaya çıkarırken 65 yaşındaki komşuları, küçük kıza cinsel... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T14:19+0300
2021-12-21T14:19+0300
2021-12-21T14:39+0300
türkiye
afyonkarahisar
kız
cinsel istismar
taciz
kız çocuğu
anne
dede
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051972002_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_a594c1b14e2748e9df0036d7aadb208c.jpg
Annesi, 6 yaşındaki kızını banyo yaptırdığı esnada vücudundaki morlukları farketti. Durumdan şüphelenerek küçük kıza ne olduğunu sordu.Kız çocuğu morlukları ‘M. dede yaptı' deyince, aile jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ailenin evine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki 65 yaşındaki M.A. isimli şahsı gözaltına aldı. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen yaşlı adam, cinsel istismar iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan kız çocuğu ile annesinin ise devlet koruması altına alındığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211214/eski-ulku-ocaklari-baskani-alpay-comez-cocuga-cinsel-istismar-suclamasiyla-tutuklandi-1051764044.html
türkiye
afyonkarahisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051972002_118:0:778:495_1920x0_80_0_0_dcff7023ea350a267f2f47799a58151e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afyonkarahisar, kız, cinsel istismar, taciz, kız çocuğu, anne, dede
65 yaşındaki adam, 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
14:19 21.12.2021 (güncellendi: 14:39 21.12.2021)
Afyonkarahisar'da 6 yaşındaki kızlarının vücudundaki morluklardan şüphelenen aile, bir gerçeği ortaya çıkarırken 65 yaşındaki komşuları, küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Annesi, 6 yaşındaki kızını banyo yaptırdığı esnada vücudundaki morlukları farketti. Durumdan şüphelenerek küçük kıza ne olduğunu sordu.
Kız çocuğu morlukları ‘M. dede yaptı' deyince, aile jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ailenin evine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki 65 yaşındaki M.A. isimli şahsı gözaltına aldı.
İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen yaşlı adam, cinsel istismar iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan kız çocuğu ile annesinin ise devlet koruması altına alındığı bildirildi.