https://tr.sputniknews.com/20211221/65-yasindaki-adam-6-yasindaki-kiz-cocuguna-cinsel-istismar-iddiasiyla-tutuklandi-1051972049.html

65 yaşındaki adam, 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

65 yaşındaki adam, 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Afyonkarahisar'da 6 yaşındaki kızlarının vücudundaki morluklardan şüphelenen aile, bir gerçeği ortaya çıkarırken 65 yaşındaki komşuları, küçük kıza cinsel... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T14:19+0300

2021-12-21T14:19+0300

2021-12-21T14:39+0300

türkiye

afyonkarahisar

kız

cinsel istismar

taciz

kız çocuğu

anne

dede

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Annesi, 6 yaşındaki kızını banyo yaptırdığı esnada vücudundaki morlukları farketti. Durumdan şüphelenerek küçük kıza ne olduğunu sordu.Kız çocuğu morlukları ‘M. dede yaptı' deyince, aile jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ailenin evine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki 65 yaşındaki M.A. isimli şahsı gözaltına aldı. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen yaşlı adam, cinsel istismar iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan kız çocuğu ile annesinin ise devlet koruması altına alındığı bildirildi.

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