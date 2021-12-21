https://tr.sputniknews.com/20211221/8-ilde-egitime-kar-engeli--1051990528.html

8 ilde eğitime kar engeli

8 ilde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T21:59+0300

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yaşam

türkiye

kar tatili

konya

bitlis

okul

karabük

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Bitlis'in Tatvan, Hizan ve Güroymak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildi.Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı köylerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.Açıklamada, "İlçe merkezimizdeki resmi ve özel eğitim kurumları ile köylerimizdeki yatılı okullar hariç, taşımalı eğitime ve tüm köylerimizde eğitim öğretime 22 Aralık Çarşamba günü ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.Tatvan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.İlçe merkezi ve köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 22 Aralık Çarşamba tatil edildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.Güroymak Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçeye bağlı bazı köy ve mezralarda eğitime ara verildiği aktarıldı.Konya'da da okullar tatil edildiKonya'da hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildi.Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik şartlar nedeniyle Beyşehir, Hüyük, Altınekin ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 22 Aralık Çarşamba eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.Hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün 9 ilçede yüz yüze eğitim yapılamamıştı.Ordu'nun iki ilçesindeki eğitime kar engeliOrdu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.Açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Gürgentepe ve Akkuş ilçelerinde eğitim ve öğretime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildiği kaydedildi.Ayrıca, söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı nedeniyle 22 Aralık Çarşamba günü tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Ağrı'nın Hamur ilçesinde eğitime 1 gün araAğrı'nın Hamur ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.Öte yandan kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için sorumluluk alanındaki bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

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türkiye, kar tatili, konya, bitlis, okul, karabük