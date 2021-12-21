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AB ilaç düzenleyicisi, Novavax aşısının kullanımını tavsiye etti
AB ilaç düzenleyicisi, Novavax aşısının kullanımını tavsiye etti
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), merkezi ABD'de bulunan Novavax firmasının Kovid-19'a karşı ürettiği aşının kullanılmasını... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T04:08+0300
2021-12-21T04:08+0300
koronavirüs
avrupa birliği
avrupa ilaç ajansı
koronavirüs aşısı
novavax
nuvaxovid
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EMA'dan yapılan açıklamada, 'Nuvaxovid' adlı aşının 18 yaş üstündeki kişilerde kullanılabileceği duyuruldu.3 hafta arayla 2 doz uygulanan protein temelli aşının, 45 bin kişi üzerinde yapılan çalışmalarda hastalığa karşı yüzde 90 civarında etkili olduğu belirtildi.Açıklamada, daha önce yürütülen çalışmalar sırasında virüsün Alpha ve Beta gibi varyantlarının bulunduğu, son haftalarda hızla yayılan Omicron varyantına karşı aşının etkinliğiyle ilgili verilerin sınırlı olduğu vurgulandı.EMA'nın kararının ardından Novavax'ın ürettiği aşı, Kovid-19 hastalığına karşı AB ülkelerinde kullanımı tavsiye edilen 5. aşı oldu.AB'de şu ana kadar kullanımına onay verilen aşılar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretiliyor.AB, Novavax'tan opsiyonlar dahil 200 milyon doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı. EMA'nın aşıların koşullu pazar onayı hakkındaki kararı, AB Komisyonu için tavsiye niteliği taşıyor. Son onayı, AB Komisyonu veriyor. Komisyonun, onayı kısa süre içinde vermesi bekleniyor.Novavax, Kovid-19 aşısının AB'de kullanımı için resmi başvuruyu 17 Kasım'da yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211216/abnin-ilac-duzenleyicisi-kovid-19-icin-yeni-ilac-tavsiye-etti-1051840100.html
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avrupa birliği, avrupa ilaç ajansı, koronavirüs aşısı, novavax, nuvaxovid

AB ilaç düzenleyicisi, Novavax aşısının kullanımını tavsiye etti

04:08 21.12.2021
© REUTERS / Dado RuvicNovavax - Nuvaxovid - koronavirüs aşısı
Novavax - Nuvaxovid - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), merkezi ABD'de bulunan Novavax firmasının Kovid-19'a karşı ürettiği aşının kullanılmasını tavsiye etti.
EMA'dan yapılan açıklamada, 'Nuvaxovid' adlı aşının 18 yaş üstündeki kişilerde kullanılabileceği duyuruldu.
3 hafta arayla 2 doz uygulanan protein temelli aşının, 45 bin kişi üzerinde yapılan çalışmalarda hastalığa karşı yüzde 90 civarında etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, daha önce yürütülen çalışmalar sırasında virüsün Alpha ve Beta gibi varyantlarının bulunduğu, son haftalarda hızla yayılan Omicron varyantına karşı aşının etkinliğiyle ilgili verilerin sınırlı olduğu vurgulandı.
EMA'nın kararının ardından Novavax'ın ürettiği aşı, Kovid-19 hastalığına karşı AB ülkelerinde kullanımı tavsiye edilen 5. aşı oldu.
AB'de şu ana kadar kullanımına onay verilen aşılar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretiliyor.
AB, Novavax'tan opsiyonlar dahil 200 milyon doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı. EMA'nın aşıların koşullu pazar onayı hakkındaki kararı, AB Komisyonu için tavsiye niteliği taşıyor. Son onayı, AB Komisyonu veriyor. Komisyonun, onayı kısa süre içinde vermesi bekleniyor.
Novavax, Kovid-19 aşısının AB'de kullanımı için resmi başvuruyu 17 Kasım'da yapmıştı.
Türkiye, koronavirüs, yoğun bakım - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
KORONAVİRÜS
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Kovid-19 için yeni ilaç tavsiye etti
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