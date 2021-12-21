https://tr.sputniknews.com/20211221/ab-kovid-19-asi-sertifikasinin-9-ay-gecerli-olmasini-onayladi-1051981863.html

AB, Kovid-19 aşı sertifikasının 9 ay geçerli olmasını onayladı

AB, Kovid-19 aşı sertifikasının 9 ay geçerli olmasını onayladı

Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 aşı sertifikalarının 9 ay geçerli olmasına yönelik tasarıya onay verdi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T17:41+0300

2021-12-21T17:41+0300

2021-12-21T17:41+0300

koronavirüs

ab

avrupa birliği

onay

aşı

kovid-19

varyant

omicron

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Avrupa Komisyonu, iki doz aşısını olanlar için AB Kovid-19 sertifikasını 9 ay boyunca geçerli yapacak kuralları onayladı.Teklif, bazı AB üyelerinin Omicron varyantının yayılmasını azaltmak için seyahat eden kişilere ek önlem getirmesinin ardından yapıldı.AB adaletten sorumlu komisyon üyesi Didier Reynders, Reuters’a yaptığı açıklamada AB Komisyonu’nun ek önlemlere karşı olduğunu ve bunları değerlendirdiğini ifade etti.Reuters’ın aktardığına göre, yeni kural 27 AB üyesi ülke için 1 Şubat’tan itibaren bağlayıcı olacak.Yeni kural, AB Komisyonu’nun Kasım’da uygulamaya başladığı bağlayıcı olmayan tavsiyenin yerini alacak.

https://tr.sputniknews.com/20211221/abdde-omicron-baglantili-ilk-can-kaybi-1051967423.html

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ab, avrupa birliği, onay, aşı, kovid-19, varyant, omicron