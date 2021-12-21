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KORONAVİRÜS
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https://tr.sputniknews.com/20211221/ab-kovid-19-asi-sertifikasinin-9-ay-gecerli-olmasini-onayladi-1051981863.html
AB, Kovid-19 aşı sertifikasının 9 ay geçerli olmasını onayladı
AB, Kovid-19 aşı sertifikasının 9 ay geçerli olmasını onayladı
Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 aşı sertifikalarının 9 ay geçerli olmasına yönelik tasarıya onay verdi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T17:41+0300
2021-12-21T17:41+0300
2021-12-21T17:41+0300
koronavirüs
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avrupa birliği
onay
aşı
kovid-19
varyant
omicron
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Avrupa Komisyonu, iki doz aşısını olanlar için AB Kovid-19 sertifikasını 9 ay boyunca geçerli yapacak kuralları onayladı.Teklif, bazı AB üyelerinin Omicron varyantının yayılmasını azaltmak için seyahat eden kişilere ek önlem getirmesinin ardından yapıldı.AB adaletten sorumlu komisyon üyesi Didier Reynders, Reuters’a yaptığı açıklamada AB Komisyonu’nun ek önlemlere karşı olduğunu ve bunları değerlendirdiğini ifade etti.Reuters’ın aktardığına göre, yeni kural 27 AB üyesi ülke için 1 Şubat’tan itibaren bağlayıcı olacak.Yeni kural, AB Komisyonu’nun Kasım’da uygulamaya başladığı bağlayıcı olmayan tavsiyenin yerini alacak.
https://tr.sputniknews.com/20211221/abdde-omicron-baglantili-ilk-can-kaybi-1051967423.html
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ab, avrupa birliği, onay, aşı, kovid-19, varyant, omicron
AB, Kovid-19 aşı sertifikasının 9 ay geçerli olmasını onayladı
Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 aşı sertifikalarının 9 ay geçerli olmasına yönelik tasarıya onay verdi.
Avrupa Komisyonu, iki doz aşısını olanlar için AB Kovid-19 sertifikasını 9 ay boyunca geçerli yapacak kuralları onayladı.
Teklif, bazı AB üyelerinin
Omicron varyantının yayılmasını azaltmak için seyahat eden kişilere ek önlem getirmesinin ardından yapıldı.
AB adaletten sorumlu komisyon üyesi Didier Reynders, Reuters’a yaptığı açıklamada AB Komisyonu’nun ek önlemlere karşı olduğunu ve bunları değerlendirdiğini ifade etti.
Reuters’ın aktardığına göre, yeni kural 27 AB üyesi ülke için 1 Şubat’tan itibaren bağlayıcı olacak.
Yeni kural, AB Komisyonu’nun Kasım’da uygulamaya başladığı bağlayıcı olmayan tavsiyenin yerini alacak.