https://tr.sputniknews.com/20211221/abdde-nufus-artisi-tarihin-en-dusuk-seviyesinde-1051992977.html

ABD'de nüfus artışı tarihin en düşük seviyesinde

ABD'de nüfus artışı tarihin en düşük seviyesinde

ABD'de nüfus artışının, ülkenin kuruluşundan bu yana en düşük seviye olan yüzde 0.1 oranına gerilediği belirtildi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T23:41+0300

2021-12-21T23:41+0300

2021-12-21T23:41+0300

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ABD Nüfus Sayım Dairesi'nin yayınladığı raporda, 1 Temmuz’a kadar elde edilen verilerin, ülkenin kurulduğu günden bu yana nüfus artışında en yavaş oranı gösterdiği kaydedildi.Raporda, "Yavaş büyüme hızı, kısmen Kovid-19 pandemisi nedeniyle azalan uluslararası göç, yine azalan doğurganlık ve artan ölüm oranlarına bağlanabilir" ifadelerine yer verildi.Geçen yıldan bu yana ülke nüfusunda 392 bin 665 artış görüldüğü belirtildi.Sayım Dairesi'nin internet sitesindeki bilgilere göre, ABD'nin şu anki nüfusu 332 milyon 395 bin 591.

https://tr.sputniknews.com/20211221/bidena-halk-destegi-orani-en-dusuk-seviyeye-geriledi-1051989205.html

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abd, nüfus sayımı, nüfus artışı, koronavirüs