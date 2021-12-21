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https://tr.sputniknews.com/20211221/abdde-nufus-artisi-tarihin-en-dusuk-seviyesinde-1051992977.html
ABD'de nüfus artışı tarihin en düşük seviyesinde
ABD'de nüfus artışı tarihin en düşük seviyesinde
ABD'de nüfus artışının, ülkenin kuruluşundan bu yana en düşük seviye olan yüzde 0.1 oranına gerilediği belirtildi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T23:41+0300
2021-12-21T23:41+0300
2021-12-21T23:41+0300
yaşam
abd
nüfus sayımı
nüfus artışı
koronavirüs
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ABD Nüfus Sayım Dairesi'nin yayınladığı raporda, 1 Temmuz’a kadar elde edilen verilerin, ülkenin kurulduğu günden bu yana nüfus artışında en yavaş oranı gösterdiği kaydedildi.Raporda, "Yavaş büyüme hızı, kısmen Kovid-19 pandemisi nedeniyle azalan uluslararası göç, yine azalan doğurganlık ve artan ölüm oranlarına bağlanabilir" ifadelerine yer verildi.Geçen yıldan bu yana ülke nüfusunda 392 bin 665 artış görüldüğü belirtildi.Sayım Dairesi'nin internet sitesindeki bilgilere göre, ABD'nin şu anki nüfusu 332 milyon 395 bin 591.
https://tr.sputniknews.com/20211221/bidena-halk-destegi-orani-en-dusuk-seviyeye-geriledi-1051989205.html
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abd, nüfus sayımı, nüfus artışı, koronavirüs
ABD'de nüfus artışı tarihin en düşük seviyesinde
ABD'de nüfus artışının, ülkenin kuruluşundan bu yana en düşük seviye olan yüzde 0.1 oranına gerilediği belirtildi.
ABD Nüfus Sayım Dairesi'nin yayınladığı raporda, 1 Temmuz’a kadar elde edilen verilerin, ülkenin kurulduğu günden bu yana nüfus artışında en yavaş oranı gösterdiği kaydedildi.
Raporda,
"Yavaş büyüme hızı, kısmen Kovid-19 pandemisi nedeniyle azalan uluslararası göç, yine azalan doğurganlık ve artan ölüm oranlarına bağlanabilir" ifadelerine yer verildi.
Geçen yıldan bu yana ülke nüfusunda 392 bin 665 artış görüldüğü belirtildi.
Sayım Dairesi'nin internet sitesindeki bilgilere göre, ABD'nin şu anki nüfusu 332 milyon 395 bin 591.