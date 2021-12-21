ABD'de Omicron bağlantılı ilk can kaybı

ABD’nin Teksas eyaletindeki Harris County Yargıcı Lina Hidalgo sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “Kovid-19’un Omicron mutasyonu nedeniyle yaşanan ilk can kaybını üzüntüyle duyuruyorum. Hayatını kaybeden kişi, Harris County’nin doğu bölgesinde yaşıyordu ve 50’li yaşlarda aşısız bir erkekti” ifadelerine yer verdi. Hidalgo ayrıca, hayatını kaybeden kişinin başka sağlık sorunlarına sahip olduğunu da belirtti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 18 Aralık itibarıyla sona eren haftada ülkedeki yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 73.2’sinin Omicron mutasyonuyla bağlantılı olduğunu duyurdu.
ABD’nin Teksas eyaletindeki Harris County’de yaşayan ve Kovid-19’ a karşı aşılanmadığı bilinen bir kişi hayatını kaybetti.
ABD’nin Teksas eyaletindeki Harris County Yargıcı Lina Hidalgo sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “Kovid-19’un Omicron mutasyonu nedeniyle yaşanan ilk can kaybını üzüntüyle duyuruyorum. Hayatını kaybeden kişi, Harris County’nin doğu bölgesinde yaşıyordu ve 50’li yaşlarda aşısız bir erkekti” ifadelerine yer verdi.
Hidalgo ayrıca, hayatını kaybeden kişinin başka sağlık sorunlarına sahip olduğunu da belirtti.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 18 Aralık itibarıyla sona eren haftada ülkedeki yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 73.2’sinin Omicron mutasyonuyla bağlantılı olduğunu duyurdu.