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https://tr.sputniknews.com/20211221/abden-turkiyedeki-siginmacilar-ve-goc-yonetimi-icin-560-milyon-euro-destek-1051975539.html
AB'den Türkiye'deki sığınmacılar ve göç yönetimi için 560 milyon euro destek
AB'den Türkiye'deki sığınmacılar ve göç yönetimi için 560 milyon euro destek
Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki sığınmacıların eğitimi ile göç ve sınır yönetimi konularında 560 milyon euro fon sağlanmasını kararlaştırdı. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T15:41+0300
2021-12-21T15:42+0300
türkiye
ab
göçmen
ab ile türkiye arasında sığınmacı pazarlığı
fon
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AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 560 milyon euroluk fon, Haziran 2021'de açıklanan ve AB'nin Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesi için yapacağı 3 milyar avroluk yardım kapsamında sağlanacak.Fonun 530 milyon euroluk kısmı eğitim için kullanılacak. Bu çerçevede Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) desteklenecek. Proje kapsamında öğretmenlerin ücretleri, ulaşım giderleri, eğitim malzemeleri, ek dersler, Türkçe eğitimi, öğretmenlerin eğitimi, rehberlik programları, erken çocuk eğitimi gibi başlıklarda destek verilecek.Ayrıca yaklaşık 700 bin sığınmacı çocuğun okula erişimi amacıyla nakit desteği sağlanacak. Bunların dışında gençler için burslar ve ilgili destek hizmetleriyle öğrencilerin yüksek öğretime erişimine yardım yapılacak.560 milyon euroluk fonun 30 milyon eurosu ise göç yönetimi ve sınırların korunması kapsamında, kabul ve barınma merkezlerinin idaresinin geliştirilmesi, düzensiz göçmenlerin transferleri, hizmetlere erişim ve uygun koşullarda barınma sağlanması gibi konulara ayrılacak.Göç konusunda kaynak ve varış ülkeleriyle iş birliğinin güçlendirilmesi için 2021-2025 yıllarını kapsayan Düzensiz Göçle Mücadele Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı'nın yürütülmesine yönelik Göç İdaresi Başkanlığının çabaları desteklenecek.AB Komisyonunun açıklamasında, Türkiye'nin 4 milyon civarında sığınmacıya ev sahipliği yaptığı, bunların 3.6 milyonunun Suriyelilerden oluştuğu, Türkiye'nin sığınmacıları desteklemek ve bu kişilere ev sahipliği yapmak üzere takdire şayan çabalar yürüttüğü ifade edildi.Türkiye ile AB arasındaki 2016 tarihli ortak bildiriyle Türkiye'deki Suriyeliler için AB'nin toplam 6 milyar avro fon sağlamasının kararlaştırıldığı hatırlatılan açıklamada, 6 milyar eurolukfonun tamamının sözleşmeye bağlandığı, 4.35 milyar avroluk kısmının ödemeler için kullanıldığı aktarıldı.Açıklamada ayrıca Haziran 2021'de 3 milyar ilave fon açıklandığı, bunun 2021-2023 dönemini kapsayacağı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20210321/ab-ile-gocmen-anlasmasi-5-yilini-doldurdu-turkiye-siginmacilarin-bekleme-odasi-olarak-mi-kalacak-1044081511.html
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ab, göçmen, ab ile türkiye arasında sığınmacı pazarlığı, fon

AB'den Türkiye'deki sığınmacılar ve göç yönetimi için 560 milyon euro destek

15:41 21.12.2021 (güncellendi: 15:42 21.12.2021)
© Sputnik / Sertaç Kayarİran üzerinden Van’a Afgan göçmen trafiği sürüyor
İran üzerinden Van’a Afgan göçmen trafiği sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki sığınmacıların eğitimi ile göç ve sınır yönetimi konularında 560 milyon euro fon sağlanmasını kararlaştırdı.
AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 560 milyon euroluk fon, Haziran 2021'de açıklanan ve AB'nin Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesi için yapacağı 3 milyar avroluk yardım kapsamında sağlanacak.
Fonun 530 milyon euroluk kısmı eğitim için kullanılacak. Bu çerçevede Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) desteklenecek. Proje kapsamında öğretmenlerin ücretleri, ulaşım giderleri, eğitim malzemeleri, ek dersler, Türkçe eğitimi, öğretmenlerin eğitimi, rehberlik programları, erken çocuk eğitimi gibi başlıklarda destek verilecek.
Ayrıca yaklaşık 700 bin sığınmacı çocuğun okula erişimi amacıyla nakit desteği sağlanacak. Bunların dışında gençler için burslar ve ilgili destek hizmetleriyle öğrencilerin yüksek öğretime erişimine yardım yapılacak.
560 milyon euroluk fonun 30 milyon eurosu ise göç yönetimi ve sınırların korunması kapsamında, kabul ve barınma merkezlerinin idaresinin geliştirilmesi, düzensiz göçmenlerin transferleri, hizmetlere erişim ve uygun koşullarda barınma sağlanması gibi konulara ayrılacak.
Göç konusunda kaynak ve varış ülkeleriyle iş birliğinin güçlendirilmesi için 2021-2025 yıllarını kapsayan Düzensiz Göçle Mücadele Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı'nın yürütülmesine yönelik Göç İdaresi Başkanlığının çabaları desteklenecek.
AB Komisyonunun açıklamasında, Türkiye'nin 4 milyon civarında sığınmacıya ev sahipliği yaptığı, bunların 3.6 milyonunun Suriyelilerden oluştuğu, Türkiye'nin sığınmacıları desteklemek ve bu kişilere ev sahipliği yapmak üzere takdire şayan çabalar yürüttüğü ifade edildi.
Türkiye ile AB arasındaki 2016 tarihli ortak bildiriyle Türkiye'deki Suriyeliler için AB'nin toplam 6 milyar avro fon sağlamasının kararlaştırıldığı hatırlatılan açıklamada, 6 milyar eurolukfonun tamamının sözleşmeye bağlandığı, 4.35 milyar avroluk kısmının ödemeler için kullanıldığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca Haziran 2021'de 3 milyar ilave fon açıklandığı, bunun 2021-2023 dönemini kapsayacağı belirtildi.
Yunanistan sınır kapısındaki Afganlar: Suriyelilerin her şeyi var bizim hiçbir şeyimiz yok, Türkiye’den gitmek istiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2021
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