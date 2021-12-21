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Adana Demirspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti
Adana Demirspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray, Yeni Adana Stadı'nda karşılaştı. Adana Demirspor, rakibini 2-0 mağlup etti. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T21:53+0300
2021-12-21T22:07+0300
spor
galatasaray
spor toto süper lig
adana demirspor
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Ev sahibi ekip Muric, Svensson, Samet Akaydın, Deli, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Stambouli, Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas, Balotelli ilk 11'iyle sahada yer aldı.Galatasaray deplasmana İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Mostafa Mohamed 11'iyle sahaya çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısında Adana Demirspor kontratakta Bjarnason ile 16. dakikada öne geçti ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.İlk yarı golsüz geçilirken ikinci yarıda sahnede Yunus Akgün vardı. Sezon başında Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralık olarak giden 21 yaşındaki futbolcu 52 ve 58'de takımının gollerini kaydetti.Yunus Akgün, Galatasaray'a karşı attığı 2 golle kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında iki gol attı. 21 yaşındaki futbolcu ayrıca Adana Demirspor formasıyla bu sezon bir maçta 2 gol atan ilk futbolcu oldu.Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı.Ligde üst üste 3. maçını kazanan Adana Demirspor puanını 29 yaptı.Süper Lig'de galibiyet hasretini dindiremeyen Galatasaray 24 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla 11. sırada yer aldı.
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galatasaray, spor toto süper lig, adana demirspor

Adana Demirspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti

21:53 21.12.2021 (güncellendi: 22:07 21.12.2021)
© AAAdana Demirspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti
Adana Demirspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray, Yeni Adana Stadı'nda karşılaştı. Adana Demirspor, rakibini 2-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekip Muric, Svensson, Samet Akaydın, Deli, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Stambouli, Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas, Balotelli ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Galatasaray deplasmana İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Mostafa Mohamed 11'iyle sahaya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Adana Demirspor kontratakta Bjarnason ile 16. dakikada öne geçti ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

İlk yarı golsüz geçilirken ikinci yarıda sahnede Yunus Akgün vardı. Sezon başında Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralık olarak giden 21 yaşındaki futbolcu 52 ve 58'de takımının gollerini kaydetti.

Yunus Akgün, Galatasaray'a karşı attığı 2 golle kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında iki gol attı. 21 yaşındaki futbolcu ayrıca Adana Demirspor formasıyla bu sezon bir maçta 2 gol atan ilk futbolcu oldu.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı.

Ligde üst üste 3. maçını kazanan Adana Demirspor puanını 29 yaptı.

Süper Lig'de galibiyet hasretini dindiremeyen Galatasaray 24 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla 11. sırada yer aldı.
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