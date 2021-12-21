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Adana'da bir pastane dolar düşünce bedava poğaça, simit dağıttı
Adana'da bir pastane dolar düşünce bedava poğaça, simit dağıttı
Adana'da bir patane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamaların ardından döviz kurlarında başlayan düşüşten dolayı, vatandaşa bedava... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T20:34+0300
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Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda, pastane işleten Orhan Can, döviz kurlarında başlayan düşüş nedeniyle iş yerinde 1 saat boyunca müşterilerine ve caddeden gelip geçenlere bedava simit ve poğaça ikram etti.AA muhabirine açıklamada bulunan işletme sahibi Orhan Can, dün akşamdan itibaren döviz kurlarındaki düşüşten dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.Müşterilerine 1 saat içerisinde simit ve poğaça dağıtma kararı aldığını belirten Can, şunları kaydetti:Can, kent genelindeki 3 şubesinde, simit ve poğaça fiyatlarında indirime giderek 1 yıl öncenin fiyatlarına döndürdüğünü de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211221/malatyada-esnaf-dolar-dusunce-halay-cekti-1051966128.html
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adana, dolar, seyhan, döviz

Adana'da bir pastane dolar düşünce bedava poğaça, simit dağıttı

20:34 21.12.2021
© AAAdana'da bir pastane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamaların ardından döviz kurlarında başlayan düşüşten dolayı, vatandaşa bedava poğaça, simit dağıttı.
Adana'da bir pastane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamaların ardından döviz kurlarında başlayan düşüşten dolayı, vatandaşa bedava poğaça, simit dağıttı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA
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Adana'da bir patane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamaların ardından döviz kurlarında başlayan düşüşten dolayı, vatandaşa bedava poğaça, simit dağıttı.
Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda, pastane işleten Orhan Can, döviz kurlarında başlayan düşüş nedeniyle iş yerinde 1 saat boyunca müşterilerine ve caddeden gelip geçenlere bedava simit ve poğaça ikram etti.
AA muhabirine açıklamada bulunan işletme sahibi Orhan Can, dün akşamdan itibaren döviz kurlarındaki düşüşten dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.
Müşterilerine 1 saat içerisinde simit ve poğaça dağıtma kararı aldığını belirten Can, şunları kaydetti:
"Buradaki amacımız çok yükselen fiyatların dolar, altın ve avronun düşmesinden dolayı tekrar eski fiyatlarına getirmek ve diğer firmalara da örnek olsun. Herkes elini taşın altına koysun. Her şey vatan, millet, devlet ve bayrak içindir. Bu ülke bizimdir, sahipsiz değildir."
Can, kent genelindeki 3 şubesinde, simit ve poğaça fiyatlarında indirime giderek 1 yıl öncenin fiyatlarına döndürdüğünü de sözlerine ekledi.
Döviz kurunun sert düşmesi sonrası Malatya'da esnaftan halay - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
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Malatya'da esnaf dolar düşünce halay çekti
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