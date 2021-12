https://tr.sputniknews.com/20211221/adanada-bir-pastane-dolar-dusunce-bedava-pogaca-simit-dagitti-1051988538.html

Adana'da bir pastane dolar düşünce bedava poğaça, simit dağıttı

Adana'da bir pastane dolar düşünce bedava poğaça, simit dağıttı

Adana'da bir patane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamaların ardından döviz kurlarında başlayan düşüşten dolayı, vatandaşa bedava... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T20:34+0300

2021-12-21T20:34+0300

2021-12-21T20:34+0300

türkiye

adana

dolar

seyhan

döviz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051988513_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_50a28aa1fb31bce9d2dba105784788a4.jpg

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda, pastane işleten Orhan Can, döviz kurlarında başlayan düşüş nedeniyle iş yerinde 1 saat boyunca müşterilerine ve caddeden gelip geçenlere bedava simit ve poğaça ikram etti.AA muhabirine açıklamada bulunan işletme sahibi Orhan Can, dün akşamdan itibaren döviz kurlarındaki düşüşten dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.Müşterilerine 1 saat içerisinde simit ve poğaça dağıtma kararı aldığını belirten Can, şunları kaydetti:Can, kent genelindeki 3 şubesinde, simit ve poğaça fiyatlarında indirime giderek 1 yıl öncenin fiyatlarına döndürdüğünü de sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211221/malatyada-esnaf-dolar-dusunce-halay-cekti-1051966128.html

türkiye

adana

seyhan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adana, dolar, seyhan, döviz