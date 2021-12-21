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Adana'da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı kararı
Adana'da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı kararı
Adana'da IŞİD'e yönelik soruşturmada yabancı uyruklu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T07:48+0300
2021-12-21T07:48+0300
2021-12-21T07:46+0300
türkiye
işid
adana
operasyon
gözaltı
gözaltı kararı
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD adına Suriye’de faaliyette bulunup yasa dışı yollardan kente gelen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen yabancı uyruklu 13 şüphelinin adresleri tespit edildi.Söz konusu kişilerin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.Baskınlarda ekipler adreslerde arama yaptı.Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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işid, adana, operasyon, gözaltı, gözaltı kararı
Adana'da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı kararı
Adana'da IŞİD'e yönelik soruşturmada yabancı uyruklu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD adına Suriye’de faaliyette bulunup
yasa dışı yollardan kente gelen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda hakkında
gözaltı kararı verilen yabancı uyruklu 13 şüphelinin adresleri tespit edildi.
Söz konusu kişilerin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.
Baskınlarda ekipler adreslerde arama yaptı.
Operasyonda
gözaltına alınan bazı şüpheliler tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.