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Adıyaman'da yalnız yaşadığı villasında ölü bulundu
Adıyaman'da yalnız yaşadığı villasında ölü bulundu
3 çocuk babası 62 yaşındaki Hüsnü Naim Yaldız, Adıyaman'da yalnız yaşadığı villada ölü bulundu. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T18:17+0300
2021-12-21T18:17+0300
2021-12-21T18:17+0300
türkiye
adıyaman
polis
ölüm
baba
villa
morg
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Çelikhan karayolu üzerinde kent merkezine 5 kilometre mesafedeki villada yaşayan Hüsnü Naim Yaldız'dan haber alamayan yakınları adrese gitti. Zili çalan yakınları, kapıyı açan olmayınca polise haber verdi. Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Yaldız'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde öldüğü belirlenen Yaldız'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Hüsnü Naim Yaldız'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak
https://tr.sputniknews.com/20211216/suriye-uyruklu-1-aylik-bebek-besiginde-olu-bulundu-1051821965.html
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adıyaman, polis, ölüm, baba, villa, morg
Adıyaman'da yalnız yaşadığı villasında ölü bulundu
3 çocuk babası 62 yaşındaki Hüsnü Naim Yaldız, Adıyaman'da yalnız yaşadığı villada ölü bulundu.
Çelikhan karayolu üzerinde kent merkezine 5 kilometre mesafedeki villada yaşayan Hüsnü Naim Yaldız'dan haber alamayan yakınları adrese gitti.
Zili çalan yakınları, kapıyı açan olmayınca polise
haber verdi. Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Yaldız'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde öldüğü belirlenen Yaldız'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Hüsnü Naim Yaldız'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak