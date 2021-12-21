https://tr.sputniknews.com/20211221/adiyamanda-yalniz-yasadigi-villasinda-olu-bulundu-1051984106.html

Adıyaman'da yalnız yaşadığı villasında ölü bulundu

Adıyaman'da yalnız yaşadığı villasında ölü bulundu

3 çocuk babası 62 yaşındaki Hüsnü Naim Yaldız, Adıyaman'da yalnız yaşadığı villada ölü bulundu. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T18:17+0300

2021-12-21T18:17+0300

2021-12-21T18:17+0300

türkiye

adıyaman

polis

ölüm

baba

villa

morg

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Çelikhan karayolu üzerinde kent merkezine 5 kilometre mesafedeki villada yaşayan Hüsnü Naim Yaldız'dan haber alamayan yakınları adrese gitti. Zili çalan yakınları, kapıyı açan olmayınca polise haber verdi. Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Yaldız'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde öldüğü belirlenen Yaldız'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Hüsnü Naim Yaldız'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak

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adıyaman, polis, ölüm, baba, villa, morg