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https://tr.sputniknews.com/20211221/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-kadina-siddet-ve-kovid-19-salgininin-etkilerini-arastiracak-1051968965.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadına şiddet ve Kovid-19 salgınının etkilerini araştıracak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadına şiddet ve Kovid-19 salgınının etkilerini araştıracak
Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığınca, kadına yönelik şiddeti tüm boyutları ile ele almak, kanıta dayalı etkin mücadele politikaları geliştirmek ve kurumsal... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T13:19+0300
2021-12-21T13:19+0300
türkiye
kadına şiddet
koronavirüs
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Yapılan açıklamaya göre, 2008 ve 2014 yıllarında "Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet" ile 2014 yılında "6284 sayılı Kanunun Uygulanmasına Yönelik Etki Analizi" saha araştırmalarını gerçekleştiren Bakanlık, bu yıl "Önleme, Müdahale ve Politika Boyutlarıyla Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet ve Covid-19 Salgınının Etkileri"ni araştıracak.Akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadına yönelik şiddete ilişkin algı ve farkındalıkları değerlendirilecek.Araştırma kapsamında kamuoyunun, kamu görevlilerinin, medya mensuplarının, akademisyenlerin ve STK temsilcileri gibi farklı hedef gruplarının, kadına yönelik şiddet ve kadının statüsüne ilişkin tutumu, algısı ve farkındalıkları ele alınacak. Ayrıca, Kovid-19 salgınının kadına ve hane içindeki durumuna etkisi de araştırılacak.2022'nin son çeyreğinde tamamlanması planlanıyorAraştırmada, haklarında 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı bulunan kadınlar ve erkeklerin kanunun uygulanması, kurumsal hizmetlere ilişkin görüş ve düşünceleri sorulacak, kanunun uygulanması sürecinde görev alan uzmanların katkıları yer alacak.Araştırma sonucunda kamuoyunun kadına yönelik şiddete neden olan temel sorunların ve risklerin belirlenerek farkındalığın arttırılması, şiddetle mücadeleye kamuoyunun azami desteğinin sağlanması, 6284 sayılı kanunun uygulama süreçlerinin ve kurumsal hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.2022 yılı son çeyreğinde tamamlanması planlanan araştırma ile kadına yönelik şiddet olgusunun farklı boyutlarına ilişkin veriler elde edilecek, illerin ve bölgelerin şiddet riski haritalaması yapılacak. Araştırmanın tamamlanmasının ardından sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak.
https://tr.sputniknews.com/20211125/kadina-siddetle-mucadele-hakkinda-ne-kadar-bilgi-sahibisiniz-1051148081.html
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kadına şiddet, koronavirüs, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadına şiddet ve Kovid-19 salgınının etkilerini araştıracak

13:19 21.12.2021
© AAAile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığınca, kadına yönelik şiddeti tüm boyutları ile ele almak, kanıta dayalı etkin mücadele politikaları geliştirmek ve kurumsal başvuru mekanizmalarının sunduğu hizmetleri güçlendirmek amacıyla "Kadına Yönelik Şiddet ve Covid-19 Salgınının Etkileri Araştırması" yapılacak.
Yapılan açıklamaya göre, 2008 ve 2014 yıllarında "Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet" ile 2014 yılında "6284 sayılı Kanunun Uygulanmasına Yönelik Etki Analizi" saha araştırmalarını gerçekleştiren Bakanlık, bu yıl "Önleme, Müdahale ve Politika Boyutlarıyla Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet ve Covid-19 Salgınının Etkileri"ni araştıracak.
Akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadına yönelik şiddete ilişkin algı ve farkındalıkları değerlendirilecek.
Araştırma kapsamında kamuoyunun, kamu görevlilerinin, medya mensuplarının, akademisyenlerin ve STK temsilcileri gibi farklı hedef gruplarının, kadına yönelik şiddet ve kadının statüsüne ilişkin tutumu, algısı ve farkındalıkları ele alınacak. Ayrıca, Kovid-19 salgınının kadına ve hane içindeki durumuna etkisi de araştırılacak.

2022'nin son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor

Araştırmada, haklarında 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı bulunan kadınlar ve erkeklerin kanunun uygulanması, kurumsal hizmetlere ilişkin görüş ve düşünceleri sorulacak, kanunun uygulanması sürecinde görev alan uzmanların katkıları yer alacak.
Araştırma sonucunda kamuoyunun kadına yönelik şiddete neden olan temel sorunların ve risklerin belirlenerek farkındalığın arttırılması, şiddetle mücadeleye kamuoyunun azami desteğinin sağlanması, 6284 sayılı kanunun uygulama süreçlerinin ve kurumsal hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
2022 yılı son çeyreğinde tamamlanması planlanan araştırma ile kadına yönelik şiddet olgusunun farklı boyutlarına ilişkin veriler elde edilecek, illerin ve bölgelerin şiddet riski haritalaması yapılacak. Araştırmanın tamamlanmasının ardından sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak.
Taksim'de İstanbul Sözleşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
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