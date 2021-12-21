https://tr.sputniknews.com/20211221/ak-parti-istanbul-il-baskanliginda-gorev-degisimi-3-yeni-atama-1051973877.html

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda görev değişimi: 3 yeni atama

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda görev değişimi: 3 yeni atama

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Mali ve İdari İşler Başkanlığına Fahri Şahin, Dış İlişkiler Başkanlığına Mahmut Rıdvan Nazırlı, İl Yönetim Kurulu Üyeliğine de... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T15:04+0300

2021-12-21T15:04+0300

2021-12-21T15:08+0300

politika

ak parti

ak parti istanbul il başkanlığı

görev

atama

değişim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051973981_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_39b433f55456a46cc537a0ded027208b.jpg

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri üzerine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atanan Mahmut Gürcan'ın yerine, Dış İlişkiler Başkanlığı görevini ifa eden Fahri Şahin'in Mali ve İdari İşler Başkanı olarak atandığı belirtildi.Açıklamada, Dış İlişkiler Başkanlığı görevine İl Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın, İl Yönetim Kurulu Üyeliğine ise İl Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Dağ'ın atandığı aktarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211221/ak-parti-yarin-kampa-giriyor-1051968682.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ak parti, ak parti istanbul il başkanlığı, görev, atama, değişim