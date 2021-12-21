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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda görev değişimi: 3 yeni atama
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda görev değişimi: 3 yeni atama
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Mali ve İdari İşler Başkanlığına Fahri Şahin, Dış İlişkiler Başkanlığına Mahmut Rıdvan Nazırlı, İl Yönetim Kurulu Üyeliğine de... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T15:04+0300
2021-12-21T15:08+0300
politika
ak parti
ak parti istanbul il başkanlığı
görev
atama
değişim
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AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri üzerine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atanan Mahmut Gürcan'ın yerine, Dış İlişkiler Başkanlığı görevini ifa eden Fahri Şahin'in Mali ve İdari İşler Başkanı olarak atandığı belirtildi.Açıklamada, Dış İlişkiler Başkanlığı görevine İl Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın, İl Yönetim Kurulu Üyeliğine ise İl Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Dağ'ın atandığı aktarıldı.
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ak parti, ak parti istanbul il başkanlığı, görev, atama, değişim

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda görev değişimi: 3 yeni atama

15:04 21.12.2021 (güncellendi: 15:08 21.12.2021)
© AAAK Parti İstanbul İl Başkanlığı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Mali ve İdari İşler Başkanlığına Fahri Şahin, Dış İlişkiler Başkanlığına Mahmut Rıdvan Nazırlı, İl Yönetim Kurulu Üyeliğine de Ferhat Dağ atandı.
AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri üzerine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atanan Mahmut Gürcan'ın yerine, Dış İlişkiler Başkanlığı görevini ifa eden Fahri Şahin'in Mali ve İdari İşler Başkanı olarak atandığı belirtildi.
Açıklamada, Dış İlişkiler Başkanlığı görevine İl Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın, İl Yönetim Kurulu Üyeliğine ise İl Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Dağ'ın atandığı aktarıldı.
AK Parti - bayrak - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
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