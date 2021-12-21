https://tr.sputniknews.com/20211221/ak-parti-yarin-kampa-giriyor-1051968682.html

AK Parti yarın kampa giriyor

AK Parti yarın kampa giriyor

AK Parti kampı yarın Kızılcahamam'da başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, il ve ilçe belediye başkanları ile bir araya gelecek. 2023 seçimleri öncesinde izlenecek... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

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politika

ak parti

belediye başkanı

toplantı

kamp

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Üç gün sürecek kampa 804 belediye başkanı katılacak. AK Partili belediyelerin çalışmaları ve belediyecilik vizyonu ele alınacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanları ile görüşecek, taleplerini dinleyecek.Erdoğan belediye başkanlarına "Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun" mesajı verecek.Belediyelerin çalışmaları ele alınacakAK Parti Genel Başkan vekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş da belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu kamp süresince belediye başkanlarına yönelik sunumlar yapacak.Terörle mücadeleden, yeni ekonomi planına kadar birçok önemli başlık ele alınacak.Ankara'daki kamp programı kapsamında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ'ın katılımıyla panel de düzenlenecek.

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ak parti, belediye başkanı, toplantı, kamp